В Якутске состоялось открытие «Точек роста»

Одновременно со всей страной, 24 сентября, в МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева»состоялось торжественное открытие Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Всего 54 центра открылось в этот день по всей республике.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров, заместитель главы города Якутска Павел Кириллин, начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов.

Основная цель проекта «Точка роста» — обновление и модернизация материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области. Одним из основных задач Центров «Точки роста» является обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Антонина Григорьева в своей поздравительной речи отметила, что неслучайно для открытия центра выбрана именно Тулагинская СОШ, потому что школа является движущей силой для развития всего Тулагино, генерирует инновации и задает тон жизни для всех жителей села. Феодосия Габышева назвала открытие «Точки роста» новым этапом развития образовательного учреждения и подчеркнула важность таких центров для всей республики.

«2 049 центров открывается сегодня по всей России и один из них открывается именно в вашей школе. Такие центры изменят содержание нашего образования. Наши дети будут отличаться от нас. Они будут более свободными, более креативными, более умными и счастливыми», — поздравил всех присутствующих Владимир Егоров.

«Мы сегодня участвуем в историческом событии, мы переходим на новый уровень образования и воспитания. Школа традиционно является местом, которое развивает весь населенный пункт и Тулагинская школа яркий тому пример. Якутск стал первым пилотным городом на всем Дальнем Востоке, который участвует в реализации проекта «Умный город». Именно ваши выпускники станут нашими потенциальными будущими сотрудниками, коллегами, которые будут внедрять проект в нашем родном городе», — подчеркнул Павел Кириллин.

После торжественной части директор МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» Изабелла Иванова провела экскурсию для всех присутствующих по площадкам центра, которые включают в себя кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещения для проектной деятельности. Учащиеся продемонстрировали гостям новые коптеры, оборудование для робототехники, шахматного образования и манекены-тренажеры для отработки правил оказания первой помощи.

Открытие Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» состоялось в этот день и в МОБУ Табагинская СОШ городского округа «город Якутск».