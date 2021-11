В Якутске состоялось открытие монумента «Кормящая мать с ребёнком»

24 ноября, открыли новый мемориал на территории Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы в городе Якутске, первой больницы в Республике Саха (Якутия), удостоенной звания Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку» в 2012 году. Приурочили торжественное событие ко Всероссийскому дню матери. Также в эти дни в республике отмечается X юбилейная Всемирная неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания в Республике Саха(Якутия).

На мероприятии приняли участие руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Семенович Владимиров, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Любовь Степановна Бурнашева, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Постников Афанасий Васильевич, генеральный директор Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Петровна Борисова, врио начальника Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска Атласова Ирина Александровна, генеральный директор Акционерного общества «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» Александр Егорович Кычкин и медицинская общественность республики.

Как отметили участники торжественного мероприятия, новый монумент «Кормящая мать с ребёнком» действительно станет Национальным достоянием Якутии, одним из редких объектов в России и за рубежом, олицетворяющих роль кормящей матери в становлении здорового потомства для достижения устойчивого развития региона, страны и мира в целом.

Создание монумента для кормящей матери в Якутии предложена группой идейных деятелей и инициаторов в целях всеобщей популяризации и распространения принципов естественного вскармливания в республике, чтобы каждая рожавшая мама для сохранения здоровья ребенка кормила своим грудным молоком.

По словам Главного врача Якутской Республиканской Клинической больницы Николая Васильева, значение грудного кормления ребенка собственным молоком матери трудно переоценить. «Его роль доказана на многих уровнях исследований и наблюдений. Материнское молоко – это идеальная пища для гармоничного роста и развития ребенка, достижения физического, психологического и интеллектуального здоровья и успеха! Кто питается молоком собственной матери, он является сильным, умным, благополучным на протяжении всей жизнедеятельности»- подчеркнул Николай Васильев.

Отметим, что в перинатальном центре ЯРБК по РС(Я) даже в настоящее сложное время, связанное с пандемией COVID-19, показатели уровня грудного вскармливания достигают до 94%.

В проведении этих масштабных работ по поддержке, пропаганде и поощрению грудного вскармливания велика роль и медицинских работников. Именно от правильного действия медицинского работника и его использования методов поддержки и поощрения грудного вскармливания, зависит успех каждой матери при кормлении грудным молоком своего малыша.

Поэтому, при создании скульптуры выбран прообраз увековечиваемой личности известного детского врача высшей квалификационной категории, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача ЯАССР, обладательницы знака «Гражданская доблесть», Почетного гражданина Томпонского и Мегино-Кангаласского районов, Почетного мецената Республики Саха (Якутия), Почетной старейшины Республики Саха (Якутия), Александры Дмитриевны Кычкиной (20.11.1934 — 30.01.2020).

Александра Дмитриевна была человеком активной жизненной позиции, все свои силы и знания, энергию посвятила общественной жизни Республики Саха (Якутия), стояла у истоков современных подходов охраны здоровья женского и детского населения, поддержке, поощрению, пропаганды грудного вскармливания.

Цитаты из речей Александры Дмитриевны Кычкиной «Ийэ уутэ – доруобуйа, олох тордо» — «Материнское молоко – основа здоровья и жизни» являются основой пропагандистских действий всех медицинских работников и каждой матери.

Учитывая ценность монумента «Кормящая мать с ребёнком» как Национального достояния Якутии в рамках реализации Глобальной инициативы ВОЗ на мировом уровне, на плакетке сделана надпись на трех языках словами Александры Дмитриевны Кычкиной:

1. «Ийэ уутэ – доруобуйа уонна олох тордо»

2. «Материнское молоко – основа здоровья и жизни»

3. «Mother’s milk is the basis of health and life»