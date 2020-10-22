В Якутске состоялась внеочередная сессия городской Думы

Вступили в силу полномочия нового депутата Якутской городской думы Лены Афанасьевой.

21 октября в Окружной администрации города Якутска состоялось 21 внеочередная сессия Якутской городской Думы. Заседание прошло с учетом исполнения требований Управления Роспотребнадзора с соблюдением социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических правил.

В заседании приняли участие глава города Якутска Сардана Авксентьева, председатель контрольно-счетной палаты города Якутска Руслан Неустроев, прокурор города Якутска Владислав Денисюк, председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова, заместители главы города Якутска, руководители структурных подразделений Окружной администрации.

Депутаты утвердили полномочия недавно избранного депутата Якутской городской Думы по Центральному округу от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лены Афанасьевой. Председатель Гордумы Альберт Семенов поздравил нового коллегу, пожелал успешной депутатской деятельности, вручил знак депутата и приветственный адрес секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Айсена Николаева.

«Самое главное в депутатской деятельности – оправдание доверия своих избирателей. В Вашем случае, это Центральный избирательный округ № 7. Всегда защищайте их права и интересы», — сказал председатель Гордумы, обращаясь к Лене Афанасьевой.

Также депутаты поддержали решение о включении в состав Президиума Якутской городской Думы Лены Афанасьевой вместо Веры Никифоровой в связи с прекращением депутатских полномочий. Кроме того, новый депутат по Центральному округу включена в состав комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту, здоровому образу жизни, а также по социальной политике.