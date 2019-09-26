В Якутске состоялась торжественная заливка фундамента

Сегодня, 26 сентября, в 203 микрорайоне города Якутска в торжественной обстановке положено начало строительству современного трехэтажного здания общеобразовательной школы на 360 мест.

В своей приветственной речи Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в канун Дня государственности Республики Саха (Якутия) в 203 микрорайоне города Якутска начинается долгожданное строительство современной общеобразовательной школы на 360 мест. «Проект строительства школы долго готовился, были определенные трудности, но, в конечном счете, все вопросы решены, и сегодня мы начинаем строительство объекта. Уверен, что строители справятся с поставленной задачей и в установленные сроки введут новое здание школы с высоким качеством строительных работ», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики также сообщил, что до конца текущего года в 203 микрорайоне в рамках государственно-частного партнерства будут введены еще два объекта социальной сферы. Айсен Николаев выразил уверенность, что с окончанием строительства современных объектов дошкольного и школьного образования, асфальтированием улиц, обустройством подъездных дорог 203 микрорайон приобретет завершенный вид, который изначально задумывался при начале его строительства.

И.о. главы города Якутска Максим Трофимов отметил, что за всю историю города Якутска впервые в одном микрорайоне с разницей в полтора года строятся новые социальные объекты. «Благодаря программе ГЧП, инициированной Айсеном Николаевым еще в бытность главой города Якутска, за последние годы в столице построены и введены 4 школы и 3 детских сада. Это хорошее наследие для всех жителей столицы республики», — сказал Максим Трофимов.

Новая школа станет вторым общеобразовательным учреждением в 203 микрорайоне, ее ввод запланирован в IV квартале 2020 года.

«Я очень рада, что в 203 микрорайоне началось строительство новой школы. В этом развивающемся микрорайоне проживает большое количество семей с детьми, поэтому строительство школ и детских садов было необходимо. Я передаю большую благодарность Главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву и всем строителям за реализацию этого проекта», — делится радостью ученица 10 класса «Айыы Кыhата» Кʏндээрэ Кобякова.

Заслуженный учитель ЯАССР, Отличник образования РС (Я), участник Великой Отечественной войны Василий Александров отмечает, что очень рад началу строительства новой школы: «Наши дети достойны учиться в современных комфортных условиях, поэтому сегодняшнее событие стало настоящим подарком для всех жителей города Якутска. Я, как человек на протяжении более 40 лет проработавший в сфере образования, всецело поддерживаю политику нашего Ил Дархана Айсена Николаева и его команды, которая уделяет большое внимание созданию достойных условий для обучения и развития подрастающего поколения. Это очень правильное и нужное направление деятельности руководства и правительства республики».

В новом трехэтажном здании школы будут размещены современные учебные кабинеты, стоматологический и медицинский кабинеты, актовый и спортивный залы, кабинет психологической разгрузки, а на территории школы будут обустроены баскетбольное и волейбольное поле.