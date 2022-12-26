«Детям столетия» выдали серебряные погремушки и 100 тыс. рублей

Сегодня, в канун завершения Года матери в республике, в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы прошла торжественная выписка новорожденных. Выписались 9 малышей: 2 мальчиков и 7 девочек.

Заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников поздравил рожениц и новорожденных, пожелал благополучия и крепкого здоровья, а также вручил сертификаты на целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки в виде серебряных погремушек, как символа 100-летия образования ЯАССР.

Необходимо отметить, что Главой республики Айсеном Николаевым принято решение о продлении целевого капитала еще на ближайшие пять лет. Это является крайне важной демографической мерой на сегодня, так как в ближайшие пять лет численность женщин детородного возраста будет снижаться в силу демографической ямы 90х годов.

На сегодня в нашей республике родилось 11292 детей, из них 5 812 мальчиков и 5 480 девочек.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии