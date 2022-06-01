В Якутске состоялась презентация книги-альбома 16-летнего автора

1 июня, в Национальной библиотеке РС (Я) состоялась презентация книги-альбома Альберта Ищука «Мои летние каникулы с дедушкой». Автору всего шестнадцать лет, он учится в Чокурдахской средней школе, но уже в таком возрасте удивил всех своими наблюдениями за птицами и природой тундры.

Альберт создал альбом с очерками и фотографиями дикой природы. В книгу вошли орнитологические заметки, обозначения важных мест и вещей, без которых не выжить в тундре. Кроме того, можно узнать древние рецепты Русского Устья — одного из старейших исконно русских сел в Сибири.

На презентации молодой писатель поделился опытом жизни в Сибири, рассказал, как рыбачил, готовил еду и бережно относился к птенцам редких видов птиц.

Слово для поздравления взяли глава Северного форума Владимир Васильев, директор Малой академии наук РС (Я) Василий Павлов и директор Международной арктической школы Сардана Татаринова. Они подарили автору памятные призы (например, «Красную книгу Якутии») и поблагодарили за вклад в изучение природы тундры.

«Деятельность человека влияет на животных, и хотелось бы, чтобы дети, как и Альберт, больше интересовались родной землей и животными», — сказала Сардана Татаринова.