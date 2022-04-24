В Якутске состоялась пасхальная служба
В воскресенье, 24 апреля православные всего мира отмечают Светлый праздник Пасхи.
Светлое Христово Воскресение — это древнейший и важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью.
В Якутске Пасхальная служба началась в полночь с субботы на воскресенье.
Непосредственно перед Пасхой верующие собрались в храме, откуда в полночь начался крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подошло к дверям храма, где прошло богослужение пасхальной утрени.
Празднование Пасхи длится 40 дней, потому как именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Особые празднования в храмах устраивают через неделю после Пасхи – когда на Светлую седмицу проводятся торжественные богослужения, крестные ходы, окропления святой водой. Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.
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