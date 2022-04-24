В Якутске состоялась пасхальная служба

В воскресенье, 24 апреля православные всего мира отмечают Светлый праздник Пасхи.

Светлое Христово Воскресение — это древнейший и важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью.

В Якутске Пасхальная служба началась в полночь с субботы на воскресенье.

Непосредственно перед Пасхой верующие собрались в храме, откуда в полночь начался крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подошло к дверям храма, где прошло богослужение пасхальной утрени.