В Якутске состоялась акция «Мы вместе!»

Вчера на Строительном рынке Якутска состоялась акция в помощь нашим воинам, находящимся в госпиталях.

В мероприятии приняли участие Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Марина Силкина, Татьяна Егорова, заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова и депутат по Алексеевскому избирательному округу Николай Васильев.

Отметив активность активисток женского движения Центрального и Октябрьского округов, Николай Васильев вручил активисткам округов Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Под эгидой Лиги женщин Якутска активное участие в акции приняли Советы женщин округов и пригородов города, с концертными номерами выступили вокальные ансамбли и коллективы Советов женщин округов и пригородов.

Акцию пришли поддержать Городской Совет отцов (председатель -Егор Попов и сопредседатель Совета Яков Оконешников).

В рамках акции были проведены мастер-классы по изготовлению оберегов-харысхал, всего изготовлено тридцать восемь оберегов. Их вместе с письмами воинам, участвующим в СВО, торжественно вручили организаторам.

Участниками акции собрано и передано в Москву общественной организации «Саха волонтер» свыше ста тысяч рублей в помощь воинам, находящимся на лечении и реабилитации в госпиталях.

Организаторы акции благодарят: народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Ивана Ивановича Данилова, Марину Сергеевну Силкину, Татьяну Дмитриевну Егорову, Валерия Алексеевича Лютого, первого заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокию Ивановну Евсикову, депутата Городской Думы Николая Николаевича Васильева, Совет отцов города Егора Гаврильевича Попова, Якова Тимофеевича Оконешникова, Дмитрия Александровича Панькова, «Народный фронт» в лице Айсена Семёновича Эверстова, помощника депутата И.И. Данилова.

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