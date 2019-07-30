В Якутске состоялась 1-ая регата

Свежий ветер, свобода, жажда приключений – вот что манит мальчишек и девчонок. И все это они могут получить на занятиях парусным спортом.

Парусный спорт развивает выносливость, мужество, чувство реакции, а также умение принимать решения молниеносно. Парусный спорт – это не только романтика странствий, это ещё и тяжелый труд: борьба с ветром, и предельная концентрация физических и эмоциональных сил. А ещё, парусный спорт – это серьёзная теоретическая подготовка. Без теории не научиться успешному и безопасному управлению. Юные яхтсмены должны знать: типы яхт, особенности их строения, навигационные основы, метеорологию, гоночные тактики и многое другое.

С июня месяца этого года, при поддержке управления Гагаринского округа, начала свою работу на Белом озере общественная организация развития парусного спорта в г. Якутске Яхт-клуб «Пятнадцатилетний капитан», директором которого является Сергей Валерьевич Помогаев, инструктор по парусному спорту, спасатель.

28 июля на Белом озере состоялась 1-ая регата (соревнования на яхтах под парусом), посвященная Дню Военно-Морского флота РФ.

Сама регата прошла в три этапа по три круга каждый, дистанция на три буя примерно 250 метров. Соревнования получились напряжёнными и захватывающими. Всего участвовало 11 детей, группой поддержки стали их родители, друзья и родственники. Мероприятие прошло на высоком уровне, ветер дул отлично, и все были в восторге от умений маленьких штурманов.