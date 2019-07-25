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В Якутске состоится выездная сессия Восточного экономического форума

В преддверии V Восточного экономического форума – 2019 Правительство Якутии 29-30 июля проводит выездную сессию, посвященную вкладу международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс». Выездная сессия ВЭФ станет первым мероприятием при поддержке Фонда в Якутии.

По словам организаторов, мероприятие нацелено на рассмотрение существующих возможностей использования ресурсов международных финансовых организаций в реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока, обмен опытом, создание новых механизмов для привлечения иностранного капитала.

«Выездная сессия ВЭФ в Якутии послужит хорошей площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также продвижения инвестиционных проектов и поддержки малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков.

Ожидается, что участие в выездной сессии примут руководители федеральных министерств и ведомств, представители регионов Дальнего Востока, топ-менеджеры госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, в том числе из Японии, Китая, Кореи. Они обсудят вопросы кредитования регионов, получения займа международных банков развития, обменяются опытом реализации инвестиционных проектов.

Напомним, в этом году V Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет 4-6 сентября. На его площадке будут представлены результаты экономического и социального развития Дальнего Востока за прошедшие пять лет.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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