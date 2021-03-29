В Якутске состоится встреча с Андреем Геласимовым

В преддверии всемирной просветительской акции «Тотальный диктант-2021» в Якутске состоится «Фестиваль грамотности».

В рамках фестиваля в Национальной библиотеке РС (Я) состоится встреча с известным российским писателем Андреем Геласимовым.

Андрей Геласимов не нуждается в представлении — уроженец Иркутска, но выпускник Якутского госуниверситета, всемирно известный писатель, кандидат филологических наук, лауреат престижных литературных премий, в том числе «Национальный бестселлер», автор «Тотального диктанта-2020». Многие из его произведений были экранизированы.

На встрече вы сможете лично познакомиться с автором, задать ему вопросы, возникшие у вас при чтении книг, получить автограф, и просто духовно обогатиться. Не упустите редкую возможность пообщаться с популярным автором.

Встреча с Андреем Геласимовым пройдет в оффлайн формате 1 апреля в 18:00 ч. в Историческом здании Национальной библиотеки по адресу: Проспект Ленина 40.

Модератором встречи выступит главный редактор, издатель журнала «Журфикс», общественный деятель, заслуженный работник культуры РС(Я) Яна Угарова.

Количество мест строго ограничено, записаться ведется по номеру колл-центра: 8 (4112) 455-855.