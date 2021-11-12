В Якутске состоится военно-историческая реконструкция «Битва за Москву»

14 ноября 2021 года Исторический парк «Россия – Моя история» проводит военно-историческую реконструкцию одного из многих эпизодов ОБОРОНЫ МОСКВЫ в годы Великой Отечественной войны силами наших сотрудников, КВИР «Красный Восход», РО ДОСААФ и энтузиастов-реконструкторов.

Зрителям будет представлена возможность воочию увидеть вновь воплощённый подвиг наших предков, защищавших нашу великую Родину. Также в постановке вы сможете увидеть насколько скорострельно работает пистолет-пулемёт Шпагина, как хлещет винтовка Мосина или работает револьвер Наган. Охолощенные макеты оружия, так полюбившиеся зрителям в центральных городах России начали применяться на реконструкциях и здесь, в Якутске.

После реконструкции посетителей мероприятия ждёт фронтовой обед: гречневая каша с кусочком хлеба, после которого вам будет представлена возможность подержать в руках снаряжение и оружие тех лет, узнать про то, почему фашисты завидовали красноармейцам и их зимнему обмундированию, увидеть своими глазами пищевые новшества Советского Союза — концентраты-таблетки каш и супов.

Программа мероприятия:

Уличная часть

14:00 – 14:30 – военно-историческая постановка эпизода боевых действий на Можайском направлении.

Часть в здании

14:30 – 17:00 – работа тематической выставки «эпоха начала Великой Отечественной войны»:

Пищевая промышленность Советского Союза и стран союзниц, пищеблок Гитлеровской Германии: массовизация в употреблении военнослужащих концентрированных пищевых брикетов, консервированных продуктов и сладостей;

Внешний облик красноармейца и гитлеровца: причины поражения фашистских захватчиков под Москвой (летнее, зимнее обмундирование, снаряжение);

Бесплатная раздача фронтовой гречневой каши;

Научно-популярная лекция «О подводных камнях реконструкции и моделизма». Лектор: Иванов Константин Викторович;

Вооружение противоборствующих сторон: от пистолетов до пулемётов;

Солдатское окопное творчество: игра на аккордеоне, выставка агитационных плакатов Советского Союза;

Просмотр фильма «28 панфиловцев».

Вход на мероприятие бесплатный. Не пропустите живую экспозицию «Битва за Москву» на К.Уткина 5, в историческом парке «Россия ­– Моя история», 14 ноября с 14:00.