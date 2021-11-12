В Якутске состоится военно-историческая реконструкция «Битва за Москву»
14 ноября 2021 года Исторический парк «Россия – Моя история» проводит военно-историческую реконструкцию одного из многих эпизодов ОБОРОНЫ МОСКВЫ в годы Великой Отечественной войны силами наших сотрудников, КВИР «Красный Восход», РО ДОСААФ и энтузиастов-реконструкторов.
Зрителям будет представлена возможность воочию увидеть вновь воплощённый подвиг наших предков, защищавших нашу великую Родину. Также в постановке вы сможете увидеть насколько скорострельно работает пистолет-пулемёт Шпагина, как хлещет винтовка Мосина или работает револьвер Наган. Охолощенные макеты оружия, так полюбившиеся зрителям в центральных городах России начали применяться на реконструкциях и здесь, в Якутске.
После реконструкции посетителей мероприятия ждёт фронтовой обед: гречневая каша с кусочком хлеба, после которого вам будет представлена возможность подержать в руках снаряжение и оружие тех лет, узнать про то, почему фашисты завидовали красноармейцам и их зимнему обмундированию, увидеть своими глазами пищевые новшества Советского Союза — концентраты-таблетки каш и супов.
Программа мероприятия:
Уличная часть
14:00 – 14:30 – военно-историческая постановка эпизода боевых действий на Можайском направлении.
Часть в здании
14:30 – 17:00 – работа тематической выставки «эпоха начала Великой Отечественной войны»:
- Пищевая промышленность Советского Союза и стран союзниц, пищеблок Гитлеровской Германии: массовизация в употреблении военнослужащих концентрированных пищевых брикетов, консервированных продуктов и сладостей;
- Внешний облик красноармейца и гитлеровца: причины поражения фашистских захватчиков под Москвой (летнее, зимнее обмундирование, снаряжение);
- Бесплатная раздача фронтовой гречневой каши;
- Научно-популярная лекция «О подводных камнях реконструкции и моделизма». Лектор: Иванов Константин Викторович;
- Вооружение противоборствующих сторон: от пистолетов до пулемётов;
- Солдатское окопное творчество: игра на аккордеоне, выставка агитационных плакатов Советского Союза;
- Просмотр фильма «28 панфиловцев».
Вход на мероприятие бесплатный. Не пропустите живую экспозицию «Битва за Москву» на К.Уткина 5, в историческом парке «Россия – Моя история», 14 ноября с 14:00.
+7 (999) 174-67-82