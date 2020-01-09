В Якутске состоится вечер Танха
17 января в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в честь священных дней Танха проводится вечер «Таҥхата таҥхалаа, билгэтэ билгэлээ».
Программа:
15.00 ч. (мраморный зал, 2 этаж) – показ старинных танцев, обряд благословения, демонстрация игр танха.
15.00 ч. (левое фойе, 1 этаж) – сеансы гаданий известных ясновидящих (по отдельной плате).
17.00 ч. (большой зрительный зал) — театрализованный концерт с участиемартистов Майинского народного мини-театра «Көөчөн көрө», исполнителей якутских песен Антонины и Ивана Прибылых, Геннадия Семенова-Урааҥхай, Надежды Захаровой, Светланы Сергеевой-Гоголевой, Василия Местникова, Инны Донской-Дайааны, Петра Попова, Андрея Латышева, фольклорного народного коллектива «Тойук» (рук. Заслуженный работник культуры РФ Галина Федорова), вокального народного коллектива «Сайсары» (рук. Отличник культуры РС(Я) Светлана Степанова), фольклорного коллектива «Күн дьоно» (рук. Евдокия Павлова), танцевального коллектива «Махтал» (рук. Екатерина Новикова), импровизатора-хомусиста Веры Гаврильевой, танцевального коллектива «Өрөгөй» (рук. Василий Старостин).
Цена билета: 300 – 400 руб.
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