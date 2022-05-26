В День защиты детей в Якутске состоится уникальный борцовский турнир «Кубок трех долин» (Эркээни, Энсиэли, Туймаада), где участие примут лучшие борцы столицы, Намского и Хангаласского улусов.

Организаторами турнира являются Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ГО «город Якутск» и ГАО РС(Я) «Конгресс центр Якутия». В соревновании участвуют юноши 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., и 2009-2010 г.р., формат – «стенка на стенку».

Победители награждаются денежным призом в размере 100 тысяч рублей, установленным администрацией ГО «город Якутск», вторые призеры получат 70 тысяч рублей от МО «Намский улус», бронзовые призёры – 50 тысяч рублей от МР «Хангаласский улус».

«Инициативу о проведении детского турнира «Кубок трех долин» выдвинул председатель Федерации вольной борьбы г. Якутска Прокопий Иванов, а с нашей стороны мы предложили организовать его на Комсомольской площади в День защиты детей. Как раз во время последней командировки в Москву я встретился с президентом Федерации спортивной борьбе России Михаилом Мамиашвили, где мы рассуждали о внедрении новых тенденций в соревновательной программе борцовских состязаний. Этот турнир будет первым опытом в этом направлении. Плюс мы подарим для наших юных борцов замечательный праздник спорта, а горожане могут насладиться красивой и искрометной борьбой будущих чемпионов», — сказал министр по физической культуре и спорту Леонид Николаевич.

Программа

31 мая

14.00 – 17.00 ч. – мандатная комиссия, взвешивание участников, жеребьевка команд. ДЮСШ-3.

17.00 – 17.30 ч. – совещание судейской коллегии.

1 июня

10.00 – 12.30 ч. – первая встреча.

12.30 – 13.00 ч. – торжественное открытие.

13.00 – 15.30 ч. – вторая встреча.

15.30 – 18.00 ч. – третья встреча.

18.00 – 18.30 ч. – торжественное награждение.