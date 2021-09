В Якутске состоится творческая встреча с финно-лапландской художницей Таньей Коистинен

Национальный художественный музей РС (Я) при поддержке Гёте Института участвует в проекте «The Right to be cold» («Право быть холодным»), посвященном знаниям коренных народов, проблемам экологии и культурным аспектам проживания в районах Севера. В рамках проекта, представляющего собой цепочку арт-резиденций в циркумполярном регионе, этой осенью Якутию посетит финно-лапландская художница Танья Мария Коистинен (Tanja Maria Koistinen).

24 сентября в 16:00 Танья Коистинен расскажет о своих проектах, в которых использует междисциплинарные методы, поделится опытом работы в социально ангажированном искусстве. Будучи связанной с саамской культурой через происхождение, родину и образ жизни, в своей художественной практике Танья исследует различные идентичности Севера: «Я идентифицирую себя как последствие ассимиляции, как арктического человека. Со стороны отца у меня инари-саамские корни. В моей личности это означает связь с местом (Неллим и Инариярви), с историей земли, почтительное отношение к природе, духовность, почитание коренных общин и знания предков».

Встреча с художницей состоится 24 сентября 2021 года в 16:00 в Доме художника по адресу: ул. Лермонтова, 31/2Б, III этаж.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Запись по т.: 89142262712.

НХМ РС (Я) заботится о безопасности своих посетителей.

На встречу допускаются посетители в масках с соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра.