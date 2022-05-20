В Якутске состоится специальный показ фильма «Мой личный дракон»

26 мая 2022 года

15.00 ч.

Исторический парк «Россия моя история»,

ул. Ксенофонта Уткина, 5, г. Якутск

Научно-популярный киномарафон «Мой личный дракон» совместно с просветительским проектом «Умное кино» от Всероссийского общества «Знание» 26 мая с 15.00 представляют специальный показ для учащейся молодёжи Якутии документального фильма «Мой личный дракон» на площадке Исторического парка «Россия моя история». В программе: встреча с режиссёром фильма Милой Кудряшовой, съёмочной группой и участниками проекта, а также викторины с призами и участие в съёмках ролика.

В конце мероприятия будет розыгрыш 3 чемоданов от агентства «Тур-Основа» среди всех зрителей.

Проект Научно-популярный киномарафон «Мой личный дракон» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход свободный, телефон для регистрации 89618684664

«Научно-популярный киномарафон “Мой личный дракон”»



«Затерянный мир у тебя под ногами.

Сумей его разглядеть!»

Описание проекта

Могут ли динозавры, населявшие эту землю миллионы лет назад, изменить к лучшему жизнь современных обитателей отдаленных уголков нашей страны? Несомненно! Мы раскроем их позитивное влияние на примере арктических динозавров Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Сунтарский улус расположен на юго-западе республики, его отдаленность от столицы Якутска составляет 954 км, численность населения — 23609 чел. Основные проблемы улуса типичны для всех таежных районов России: отсутствие развитой инфраструктуры, научных, культурных, социальных центров. Следствием нерешенных проблем является урбанизация и вымирание старинных деревень, хранящих традиции своего народа. В связи с этим интересен пример деревни Хоро (население 300 чел.), где учителя и школьники стали первыми исследователями местонахождения арктических динозавров. Останки прасуществ здесь (р. Тээтэ — левый приток р. Ботомою, Кемпендяйская впадина, бассейн р. Вилюй) были найдены еще в 1960 г., но только в 2017 г. удалось организовать первую совместную экспедицию петербургских и якутских исследователей, которая проходила до 2019 г. По материалам экспедиции был снят научно-документальный фильм «Мой личный дракон» https://mydragonfilm.ru/, который был представлен широкой российской и зарубежной аудитории, однако у многих школьников в отдаленных областях Якутии, прежде всего в Сунтарском улусе, не было возможности увидеть фильм на большом экране. Киномарафон «Мой личный дракон» призван заполнить этот пробел. Вспоминая опыт кинопередвижек прошлого века, организаторы Киномарафона отправятся в автопробег по дальним территориям, чтобы показать в школах научно-популярный фильм о культуре и недрах республики Саха. В кинопередвижке примут участие якутские герои, съемочная группа и консультанты фильма, которые расскажут о динозаврах и драконах, а также о неутомимых ученых и художниках. О каждом представлении фильма (16 показов) будут сниматься видеосюжеты для сайта и социальных сетей проекта. Киномарафон стартует в апреле. Первая часть проекта будет проходить в соседних от Якутска улусах — Хангаласском и Намском. Центральное мероприятие планируется провести в Центре культуры им. Ю. А. Гагарина. В сентябре, с началом нового учебного года, киномарафон пройдет от Якутска до Сунтарского улуса, местонахождения динозавров. Маршрут следует через Горный, Вилюйский, Верхневилюйский и Нюрбинский улусы. Киномарафон «Мой личный дракон» для нас — это переосмысление знаний о мире и доступное изложение научных идей. Мы ищем и создаем образовательные методики, которые будут понятны и интересны подросткам, хотя искренне верим, что исследовать мир может каждый вне зависимости от возраста и уровня образования.

Информационную поддержку проекту оказывают НВК САХА и видеохостинг Rutube, это поможет представить проект широкой аудитории.

Новизна Киномарафона заключается не только в действенной форме кинопередвижки, но в контенте. История изучения сунтарскими школьниками местонахождения динозавров в Тээтэ побудила подростков посвятить свою жизнь изучению и развитию родного края. В фокусе нашего проекта будет и рассказ о местонахождении динозавров в Якутии и, конечно, пример школьников из деревни Хоро (Сунтарского улуса), которые принимали деятельное участие в раскопках. Школьники деревни Хоро в своих докладах отмечают важность продолжения исследования: «Мы узнали, какие виды динозавров и млекопитающих обитали на территории нашей республики, кто такие полярные динозавры, как проходят раскопки и изучение найденных материалов». Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена не только недостаточной распространенностью информации о сунтарских динозаврах, но и желанием привить сверстникам экологическую культуру. Киномарафон «Мой личный дракон» прежде всего выступит популяризатором идей школьников деревни Хоро Сунтарского улуса, ставших участниками мировых открытий в палеонтологии и героями фильма, который увидят их сверстники в школах и на всем рунете, что будет мощной мотивацией для прорастающих первооткрывателей.

Мероприятия проекта «Научно-популярный киномарафон “Мой личный дракон”»

14–30 апреля — выставка «Мой личный дракон» в Музее музыки и фольклора народов Якутии» (г. Якутск).

20 апреля — презентация выставки «Мой личный дракон» в Музее музыки и фольклора народов Якутии и МОБУ «Мархинская СОШ № 2» (г. Якутск, мкрн. Марха).

28 апреля — показ фильма «Мой личный дракон» в МБОУ «Покровская СОШ № 1 с УИОП им. И. М. Яковлева» и МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Покровск).

29 апреля — показ фильма «Мой личный дракон» в МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И. С. Гаврильева» и МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» (с. Намцы).

Май — показ фильма «Мой личный дракон» в Историческом парке «Россия моя история».

Сентябрь:

детский конкурс мини-скульптур «Мой Сунтаврик», посвященный памяти Александра Файзеля;

показ фильма «Мой личный дракон» в МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа им. С. П. Данилова» и МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. А. Осипова» (с. Горный);

МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г. И. Чиряева» и МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. С. Донского» (г. Вилюйск);

МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И. Барахова» и МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Т. Егорова с естественно-научным направлением» (с. Верхневилюйск);

МБОУ «Нюрбинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Степана Васильева» и МБОУ «Нюрбинская средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Нюрба);

МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А. П. Павлова» и МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. И. С. Иванова с дошкольными группами» (с. Сунтар).

Партнеры проекта

Общеобразовательные школы Республики Саха (Якутия);

ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»;

Киностудия «Увидеть море»;

Администрация МР «Сунтарский улус (район)»;

Исторический парк «Россия – Моя История»;

ГБУ РС(Я) «Национальная вещательная компания «САХА»;

Некоммерческий фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии»;

Проект «Умное кино»;

Агенство «Тур-Основа»;

Национальный видеохостинг «RUTUBE».

Руководитель проекта

Балданова Дора Борисовна

Команда проекта

Кудряшова Людмила Валентиновна — режиссер;

Ермолаева Дарья Павловна — креативный продюсер;

Корнилова Мария Ильинична — куратор киномарафона в регионах;

Макарова Туйара Тимофеевна — координатор проекта;

Помогаева Любовь Константиновна — координатор проекта;

Яковлев Иван Афанасьевич — оператор, режиссер монтажа;

Николаев Андрей Николаевич — куратор показов в Сунтарском улусе;

Кузнецова Юлия Сергеевна — редактор сайта.

География проекта

г. Якутск;

г. Покровск Хангаласского района;

с. Намцы Намского района;

с. Бердигестях Горного района;

г. Вилюйск Вилюйского района;

с. Верхневилюйск Верхневилюйского района;

г. Нюрба Нюрбинского района;

с. Сунтар Сунтарского района.

О фильме «Мой личный дракон»

Наука и сказка, этника и инновации: пожалуй, самая верная характеристика жанра фильма «Мой личный дракон» — креативная документалистика. Его создатели осознанно отходят от научно-популярной стилистики, привычной зрителям по проектам BBC и Discovery. «Мой личный дракон» строится не только на документальных кадрах и фактах; в нем использованы также приемы наблюдения и художественного кино — режиссерские импровизации и смешанная манера съемки, «ищущая камера» и отсутствие голоса «закадрового ведущего», трактующего события на экране.

Картина, работа над которой продолжалась три года, повествует о неравнодушных людях — неутомимых искателях истины и приключений, которые по зову сердца отправляются навстречу открытиям. В течение трех лет (2017–2019 гг.) в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) работали совместные палеонтологические экспедиции петербургских и якутских исследователей; к команде палеонтологов присоединился немецкий ученый из Боннского университета. В основе фильма — повествование о заключительной экспедиции 2019 года.

Группа палеонтологов во главе с доцентом СПбГУ Павлом Скучасом стремится выполнить миссию — продолжить раскопки арктических динозавров. В погоне за древностями, способными перевернуть научное представление об эволюции, ученые сталкиваются с собственными «личными драконами», которые требуют ответа на мучительный вопрос — «для чего ты живешь»? Пожалуй, немного найдется открытий, сделанных людьми «без дракона в голове».

Картина снята в рамках Межнационального исследовательского проекта «Динозавры вечной мерзлоты — 2020», поддержанного Фондом Президентских грантов, и ставит перед собой социальную задачу: при помощи популярного в массовом сознании образа динозавров привлечь общественное внимание к культуре отделенных регионов России. В данном случае — познакомить широкую аудиторию с этнокультурными и социально-экономическими особенностями республики Саха. Благодаря фильму «Мой личный дракон» и проекту «Динозавры вечной мерзлоты-2020» Якутия имеет шансы стать не только «родиной мамонтов», как принято ее называть сейчас, но и «землей полярных динозавров». «Региональное брендирование», способное принести реальную пользу местной экономике, это, в хорошем смысле — современное мифотворчество.

Наблюдение за работой ученых убеждает нас: чтобы путешествовать по другим мирам, не обязательно ждать изобретения машины времени или космического корабля. Изучая геологические периоды, можно совершить путешествия в затерянные миры, не покидая свой край. Так это произошло и с нами: в результате работы над проектом было совершено реальное научное открытие — обнаружен Великий Сибирский рефугиум. Так называют участки земли, где один биологический вид или группа видов пережили неблагоприятный для них период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезли. Мы смогли отыскать в Якутии «затерянный мир», как в романе Конан Дойла.

Режиссер фильма

Мила Кудряшова — сценарист, режиссер, продюсер. Окончила факультет журналистики СПБГУ, специализировалась на кафедре «Радио и телевидение». Продюсер киностудии «Увидеть море». Входила в состав продюсерской группы порядка 50 кинопроектов, среди которых: «Солнце», «Александра», «Фауст» Александра Сокурова, «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе, «Бункер» Оливера Хиршбигеля, «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, «Вишневый сад» Сергея Овчарова и др. Член Союза журналистов России и Международного союза журналистов. Член Союза кинематографистов России. Член Гильдии неигрового кино и телевидения.

Руководитель проектов:

Медиапроект «Женский голос Арктики» (ФПГ 2019–2021 гг.);

Межрегиональный проект «Русское устье. Северный путь»;

Медиапроект «Школа драматургов Арктики»;

Международный медиапроект «Русские чтения в музее Набокова»;

Межнациональный исследовательский проект «Динозавры вечной мерзлоты —2020»;

Открытая литературная школа «Проза над линией фронта»;

Открытая литературная школа «Россия — диалог культур».

Фильмография:

«Фридольф Гек. От моря до моря», режиссер, продюсер (Россия — Финляндия), 2020 г.;

«Мой личный дракон», сценарист, режиссер, продюсер, 2020 г.;

«Оханский слон», автор сценария, режиссер, 2019 г.;

«Фатеич и море», автор идеи, автор сценария, креативный продюсер (Россия — Финляндия — Польша), 2018 г.;

«DOUBLE TIME. SEX AND USSR», автор сценария (Латвия — Франция), 2018 г.;

«Соучастие», ассоциативный продюсер, 2018 г.;

«Знакомьтесь, сенатор!», документальный сериал по заказу канала «ВМЕСТЕ РФ», режиссер, 2015 – 2013 г.;

«Александр Вампилов. Чулимск навсегда», режиссер, автор сценария, 2013 г.;

«SOCHI.HOPE&SUSPENCE», документальный, исполнительный продюсер, автор сценария, 2013 г.;

«Следственный эксперимент»: серии «Немые свидетели», «Лицом к лицу», автор сценария, по заказу канала «Россия», 2013 г.;

«Леонид Гайдай. Великий пересмешник», автор сценария, по заказу «Первого канала», 2013 г.;

«Леонардо да Винчи. Ученик бога», проект «Великие мечтатели» (Украина), автор сценария, 2012 г.;

«Поэт Олжас Сулейменов — человек вселенной», документальный сериал, реж. Роза Орынбасарова, соавтор сценария, исполнительный продюсер (Россия — Казахстан), 2012 г.

Герои фильма

Если кто-то думает, что с древними ящерами сталкиваются лишь вымышленные персонажи «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга, то наш фильм разубедит их и покажет, чем живут реальные палеонтологи и настоящие исследователи. Молодой доктор биологических наук Павел Скучас готов променять покой, уют и стабильность на погоню за научными открытиями «в полевых условиях». Чувство недовольства собой и постоянный поиск неизведанного — «личный дракон», который съедает его изнутри и заставляет идти вперед, на тысячи километров вдаль от дома.

В качестве альтер-эго Павла Скучаса, увлеченного розыском материальных следов существования динозавров, выступает арт-менеджер Елена Васильева. Ее стихия — эпос древних народов и современное мифотворчество, которое наполняет магией окружающую действительность. Елена исследует аналогии между динозаврами и драконами, изучая традиционные якутские легенды о древних чудовищах. Главный вопрос, который терзает ее — какие драконы живут внутри каждого из нас и стоит ли с ними бороться?

Участниками повествования стали жители якутских поселений, хранители и проводники якутского «затерянного мира». Именно обитатели деревни Хоро помогли в свое время доктору геолого-минералогических наук, якутскому ученому Петру Колосову, чье дело продолжают сегодняшние палеонтологи, обнаружить останки прасуществ на реке Тээте (левый приток р. Ботомою, Кемпендяйская впадина, бассейн р. Вилюй). Благодаря им были найдены стегозавры, завроподы, тероподы.

Локации фильма

География съемок «Моего личного дракона» весьма разнообразна. Центральным «местом силы» стал Сунтарский улус Якутии. Он расположен на юго-западе республики Саха, в тысяче километров от Якутска, численность населения — 23 609 человек. Значительная часть действия происходит в деревне Хоро с населением в 300 человек, где учителя и школьники стали первыми исследователями местонахождения арктических динозавров.

В Петербурге команда «Моего личного дракона» работала на кафедре зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ во взаимодействии с ее аспирантами и студентами. В Москве съемочная группа запечатлела Государственный Дарвиновский музей, а также столичные экстерьеры.

Сайт проекта: http://mydragonfilm.ru