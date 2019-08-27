Совместный концерт молодежных звёзд!

Петр Говоров и Компания «АВЕ» представляют

впервые в Якутске 30 августа в ЦСП «Триумф» 3 часовой совместный концерт двух популярных групп — GAZIROVKA и дуэт «RASA»!

GAZIROVKA — российская музыкальная группа. Образована в начале 2017 года. Прославилась с песней «Black». Видеоклип на эту песню собрало более 180 млн. просмотров на YouTube. Группа также выпустила такие хиты, как «Аэропорты», «Black 2.0».

Дуэт «RASA» — Российский музыкальный дуэт, состоящий из мужа и жены Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, основанный в феврале 2018 года. Прославилась в том же году с песней «Под фонарём», ставшей девятой по популярности песней того года в социальной сети «ВКонтакте».

Начало в 19.00.

Стоимость билетов: 1000-1500 руб.

Билеты вы можете приобрести во всех кинотеатрах Якутска и на Afisha.Ykt.Ru.

Бесплатная доставка билетов: 8-914-301-55-61

Справки по тел.: 702-406

Возраст: 16+

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