Совместный концерт молодежных звёзд!
Петр Говоров и Компания «АВЕ» представляют
впервые в Якутске 30 августа в ЦСП «Триумф» 3 часовой совместный концерт двух популярных групп — GAZIROVKA и дуэт «RASA»!
GAZIROVKA — российская музыкальная группа. Образована в начале 2017 года. Прославилась с песней «Black». Видеоклип на эту песню собрало более 180 млн. просмотров на YouTube. Группа также выпустила такие хиты, как «Аэропорты», «Black 2.0».
Дуэт «RASA» — Российский музыкальный дуэт, состоящий из мужа и жены Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, основанный в феврале 2018 года. Прославилась в том же году с песней «Под фонарём», ставшей девятой по популярности песней того года в социальной сети «ВКонтакте».
Начало в 19.00.
Стоимость билетов: 1000-1500 руб.
Билеты вы можете приобрести во всех кинотеатрах Якутска и на Afisha.Ykt.Ru.
Бесплатная доставка билетов: 8-914-301-55-61
Справки по тел.: 702-406
Возраст: 16+
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