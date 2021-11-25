25.11.2021
16:35
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Культура

В Якутске состоится сольный концерт блистательной Ники! 🎤🎵🎇

Об этом сообщил Театр эстрады в инстаграме, а также сама певица в своем аккаунте и ее друзья — звезды якутской эстрады.

4 декабря 2021 года с 16:00 и 19:00 в Камерном зале АУ «Государственный театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е.Платонова» состоятся сольные концерты блистательной Ники «Ыныр миигин». Ника — солистка театра Эстрады, обладательница сильного, волшебного голоса, певица с особой энергетикой. В этот вечер вы услышите хиты Ники под живую музыку😍👏🏼 Приходите, наслаждайтесь прекрасным, атмосферным вечером😍

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Театра эстрады
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