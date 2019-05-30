В Якутске состоится семинар – практикум по грантовой поддержке НКО

В Якутске с 18 по 19 июня по адресу пр. Ленина 1 (конференц зал Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я) состоится семинар – практикум «Грантовая поддержка НКО в рамках Национального проекта «Культура», приуроченный к III Международному конгрессу «Музыка для всех: от международных мастер-классов – к международным конкурсам» (региональный проект «Творческие люди»).

Спикером выступит сотрудник ФГБУК «Роскультпроект», член научно-консультативного общественного совета общественной палаты РФ, директор центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, доцент ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ КОРОТЕЕВА Оксана Васильевна.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять активное участие!

Прием заявок на участие: 34-22-14

Программа рассчитана на 2 дня.

Время работы: 18.06.2019г. с 11.00 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00

19.06.2019г. с 09.30 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00

18.06.2019 г. (день 1)

09.30- 10.30 Регистрация участников

11.00-12.45 Грантовая заявка: · Анализ форм заявок грантодателей разных уровней, в том числе грантовые конкурсы в рамках Национального проекта «Культура». · Анализ победителей грантовой поддержки. · Актуальные грантовые конкурсы. · Оформление проектной заявки в контексте послания Президента. · Типичные ошибки. 12.45 Ответы на вопросы по первой части программы 1 дня. 13.00-14.00 Обед 14.00- 17.00 (до 18.00) Разделение на группы: · Формирование групп по ___ человек. · Социокультурное проектирование. Региональный аспект. · Защита проектов. · Разбор проектных ошибок. · Подведение итогов 1 дня.

19.06.2019 г. (день 2)

09.00- 09.30 Регистрация участников

10.00-11.45 11.45- 12.00 Имидж проекта · Формирование положительного имиджа проекта · Продвижение проекта, PR · Работа с аудиторией Ответы на вопросы по первой части программы дня 2. 12.00-13.00 Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку 13.00-14.00 Обед 14.00-18.00 Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку. Раздача демонстрационного материала.