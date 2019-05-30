В Якутске состоится семинар – практикум по грантовой поддержке НКО

В Якутске с 18 по 19 июня по адресу пр. Ленина 1 (конференц зал Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я) состоится семинар – практикум «Грантовая поддержка НКО в рамках Национального проекта «Культура», приуроченный к III Международному конгрессу «Музыка для всех: от международных мастер-классов – к международным конкурсам» (региональный проект «Творческие люди»).
Спикером выступит сотрудник ФГБУК «Роскультпроект», член научно-консультативного общественного совета общественной палаты РФ, директор центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, доцент ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ КОРОТЕЕВА Оксана Васильевна.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять активное участие!
Прием заявок на участие: 34-22-14
Программа рассчитана на 2 дня.
Время работы: 18.06.2019г. с 11.00 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00
19.06.2019г. с 09.30 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00
18.06.2019 г. (день 1)
09.30- 10.30 Регистрация участников
|11.00-12.45
|Грантовая заявка:
· Анализ форм заявок грантодателей разных уровней, в том числе грантовые конкурсы в рамках Национального проекта «Культура».
· Анализ победителей грантовой поддержки.
· Актуальные грантовые конкурсы.
· Оформление проектной заявки в контексте послания Президента.
· Типичные ошибки.
|12.45
|Ответы на вопросы по первой части программы 1 дня.
|13.00-14.00
|Обед
|14.00-
17.00
(до 18.00)
|Разделение на группы:
· Формирование групп по ___ человек.
· Социокультурное проектирование. Региональный аспект.
· Защита проектов.
· Разбор проектных ошибок.
· Подведение итогов 1 дня.
19.06.2019 г. (день 2)
09.00- 09.30 Регистрация участников
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10.00-11.45
11.45- 12.00
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Имидж проекта
· Формирование положительного имиджа проекта
· Продвижение проекта, PR
· Работа с аудиторией
Ответы на вопросы по первой части программы дня 2.
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12.00-13.00
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Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку
|13.00-14.00
|Обед
|14.00-18.00
|Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку. Раздача демонстрационного материала.