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30 мая 2019, 13:15
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В Якутске состоится семинар – практикум по грантовой поддержке НКО

В Якутске с 18 по 19 июня по адресу пр. Ленина 1 (конференц зал Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я) состоится семинар – практикум «Грантовая поддержка НКО в рамках Национального проекта «Культура», приуроченный к III Международному конгрессу «Музыка для всех: от международных мастер-классов – к международным конкурсам» (региональный проект «Творческие люди»).

Спикером выступит сотрудник ФГБУК «Роскультпроект», член научно-консультативного общественного совета общественной палаты РФ, директор центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, доцент ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ КОРОТЕЕВА Оксана Васильевна.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять активное участие!

Прием заявок на участие: 34-22-14

Программа рассчитана на 2 дня.

Время работы: 18.06.2019г. с 11.00 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00

19.06.2019г. с 09.30 – до 18.00, обед с 13.00 -14.00

 

18.06.2019 г. (день 1)

  09.30-    10.30         Регистрация участников       

11.00-12.45

 

 Грантовая заявка:

·        Анализ форм заявок грантодателей разных уровней, в том числе грантовые конкурсы в рамках Национального проекта «Культура».

·        Анализ победителей грантовой поддержки.

·        Актуальные грантовые конкурсы.

·        Оформление проектной заявки в контексте послания Президента.

·        Типичные ошибки.

 
12.45 Ответы на вопросы по первой части программы 1 дня.

 
13.00-14.00

 

 Обед
14.00-

17.00

(до 18.00)

 Разделение на группы:

·        Формирование групп по ___ человек.

·        Социокультурное проектирование. Региональный аспект.

·        Защита проектов.

·        Разбор проектных ошибок.

·        Подведение итогов 1 дня.

 

19.06.2019 г. (день 2)

 09.00-   09.30         Регистрация участников

 

 

10.00-11.45

 

 

 

11.45- 12.00 

  

Имидж проекта

·        Формирование положительного имиджа проекта

·        Продвижение проекта, PR

·        Работа с аудиторией

Ответы на вопросы по первой части программы дня 2.
 

12.00-13.00 

  

Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00  Индивидуальные консультации по формированию заявок на грантовую поддержку. Раздача демонстрационного материала.
Источник: Пресс – центр ГБУ «Ресурсно-проектного центра» Министерства культуры и духовного развития Якутии.
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