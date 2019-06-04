В Якутске состоится Республиканский турнир по панкратиону

12 июня в СК «Модун» состоится Республиканский турнир по панкратиону

«Битва Боотуров-9. Консолидация», приуроченный Дню России.

Турнир пройдет в следующих возрастных категориях:

дети (10-11 лет, 2008-2009 г.р.), дети (12-13 лет, 2006-2007 г.р.), юноши и девушки (14-15 лет, 2004-2005 г.р.), кадеты — юноши/девушки (16-17 лет, 2002-2003 г.р.), юниоры — юниоры/юниорки (18-19 лет, 2000-2001 г.р.), мужчины и женщины (20 лет и старше, 1984-1999 г.р.), ветераны 36-45 (1974-1983 г.р.) и 46-56 лет (1973-1963 г.р.).

Панкратион является дисциплиной вида спорта «спортивная борьба», наряду с вольной борьбой, греко-римской борьбой и грэпплингом.

Соревнования пройдут по «Правилам панкратиона» и «Международным правилам проведения соревнований по панкратиону» UWW.

Участие примут сильнейшие спортивные клубы г. Якутска и улусов (районов) Республики.

Организатор турнира Федерация панкратиона РС (Я) при поддержке » ГБУ РС(Я) «Республиканский Центр национальных видов спорта им. В. Манчаары».

Приглашаем всех любителей спорта! Билеты можно приобрести в кассе СК «Модун», вход 200 руб.