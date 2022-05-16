В Якутске состоится распределение земельных участков многодетным семьям

31 мая 2022 года в Малом зале Окружной администрации (пр. Ленина, 15, этаж 3) с 09-00 до 13-00 состоится распределение земельных участков многодетным семьям по адресу: г. Якутск, с.Кильдямцы, Тулагино-Кильдямский наслег для индивидуального жилищного строительства на праве собственности, либо аренды. Об этом сообщает «Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска. Мероприятие проводится в соответствии с Земельным кодексом Республики Саха (Якутия), распоряжением «Об утверждении Порядка организации и проведения распределения земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей на территории городского округа «город Якутск» от 08.09.2017 № 1508р.

Земельные участки в селе Кильдямцы и улагино-Кильдямский наслег, для индивидуального жилищного строительства на праве собственности либо аренды будут представлены следующим гражданам согласно списку:

1 Антипина Екатерина Владимировна

2 Бедер Матвей Федорович

3 Егоров Павел Ильич (Егорова Яна Олеговна)

4 Веретельникова Нина Евгеньевна

5 Тарасова Анна Алексеевна

6 Новорольская Елена Томашевна

7 Ященко Юлия Сергеевна

8 Ионина Юлия Николаевна

9 Прохорова Зинаида Гаврильевна

10 Бенделюк Алена Анатольевна

11 Алексеева Изольда Валериевна

12 Павлова Ньургуйана Ивановна

13 Федорова Анна Алексеевна

14 Иванова Нария Святославовна

15 Алексеева Элга Христофоровна

16 Никифорова Александра Андреевна

17 Соловьева Инна Егоровна

18 Ачикасова Евгения Геннадьевна

19 Матвеева Екатерина Викторовна

20 Бекмурзаева Нурийла Мулдаказыевна

21 Сидорова Ирина Георгиевна

22 Куриганова Лена Юрьевна

23 Кузнецова Елена Михайловна

24 Григорьева Джулина Егоровна

25 Гуляева Ирина Ивановна

26 Карзонов Дмитрий Александрович (Карзонова Сардана Ильинична)

27 Узбекова Аим Аскеровна

28 Иванова Екатерина Гаврильевна

29 Мамедова Алефтина Сергеевна

30 Арчахов Яков Валерьевич (Веревкина Светлана Ивановна)

31 Сергеева Жаргалма Цыдендамбаевна

32 Салихова Малика Махмадиевна

33 Григорьева Агафья Егоровна

34 Сидорова Анна Егоровна

35 Алексеева Сардана Титовна

36 Егоров Ариан Яковлевич (Егорова Анна Семеновна)

37 Багринцева Тамара Степановна

38 Лепчикова Кристина Александровна

39 Павличенко Татьяна Сергеевна

40 Хон Надежда Анатольевна

41 Попова Лариса Юрьевна

42 Егорова Туйаара Нюргуновна

43 Фрель Антонина Анатольевна

44 Догоюсова Татьяна Валерьевна

45 Протопопова Алена Михайловна

46 Посельская Дина Валерьевна

47 Андреев Илья Владимирович

48 Андросова Капитолина Николаевна

49 Логинова Кассандра Егоровна.

При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, средства индивидуальной защиты.