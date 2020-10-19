В Якутске состоится презентация биографии Семена Данилова

23 октября в 14.00 часов состоится онлайн-презентация книги народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой «Семен Данилов». Презентация состоится на площадке Zoom Национальной библиотеки РС (Я).

Книга вышла с печати в 2020 году в издательстве «Молодая гвардия». Из аннотации к книге:

«Кто он, простой парень из народа, поднявшийся до вершин литературы и ставший поэтом-классиком? Как он жил? Чем он жил? Память о народном поэте Якутии Семене Петровиче Данилове бережно сохраняется. Не проходит дня, чтобы на национальном радио и телевидении не звучали его песни, его стихи. Переиздаются его произведения, проходят Даниловские чтения. Ему посвящен международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега», который Союз писателей Якутии проводит раз в два года».

Автор книги — народный поэт Якутии, заслуженный работник культуры РС(Я) и РФ, Член Союза писателей СССР с 1988 г., член Союза писателей Якутии и РФ с 1992 г., Председатель правления Союза писателей Якутии и РФ с 1998 г., секретарь Союза писателей России с 2003 г. Харлампьева Наталья Ивановна.

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