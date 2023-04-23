В Якутске состоится премьера фильма о Владимире Жириновском

Дорогие жители Якутска и гости столицы! Приглашаем на премьеру фильма-воспоминания: «Живой», посвященный Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который состоится 25 апреля в 11.00ч, 16.00ч и 20.00ч. в кинотеатре «Центральный». Вход свободный!

Фильм создан ЛДПР в памятный день его рождения.

Так же будет организована фотовыставка, посвященная основным моментам жизни Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский — российский политик, бессменный лидер ЛДПР, депутат Государственной думы РФ 8 созывов. Великий политик, предсказавший курс России на несколько десятилетий вперёд и много сделавший для повышения качества жизни населения. Родился 25 апреля 1946 года. Заместитель председателя Государственной Думы (2000—2011), делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996—2008). Кандидат на должность президента Российской Федерации на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов.

Доктор философских наук (1998). Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».