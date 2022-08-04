В Якутске состоится праздник «Кочевье-2022»

9 августа в Международный день коренных народов мира приглашаем горожан и гостей г. Якутска на Национальный обрядовый праздник коренных народов Севера Якутии «Кочевье – 2022».

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/49/214). Тема 2022 года «Роль женщин — представителей коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний».

В Якутске на площади Орджоникидзе этот праздник отмечается с 2012 года. В этом году праздник «Кочевье» посвящен Году культурного наследия народов в России, 100-летию со дня образования ЯАССР, Году матери в Республике Саха (Якутия).

Праздник начнется с шествия-парада народов Якутии «Мы вместе – Россия!» вокруг площади Орджоникидзе, далее по традиции старейшины родов проведут обряды благословления и очищения. В программе праздничный концерт «Мы – люди Севера», фотовыставка «Женские лики Севера», выставка детских рисунков «Праздник моего народа», III Республиканский фестиваль-конкурс среди женщин из числа коренных малочисленных народов Севера Якутии «Северянка», конкурс ковриков коренных малочисленных народов Севера и Арктики «100 ковриков — к 100-летию ЯАССР», народный конкурс запевал северных круговых танцев «Хоровод дружбы», танцевальный флешмоб «Мы – вместе». На выставке «Кудесница» от Центра возрождения культур «Этнос», Нижнеколымский район, на память можно купить сувениры на северную тематику.

Также в этот день в 17 час. состоится Телемост женщин арктических территорий России «Роль женщин коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний», организуемый Якутским филиалом межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики».

Кроме того, в преддверии Международного дня коренных народов мира 8 августа в 16 час. в Национальном художественном музее состоится торжественное открытие Региональной общественной организации «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) «Сирэктэ» (Сухожильная нить)», которая представит свою первую выставку «Сирэктэ – нить, связующая века». Выставка будет работать до 21 августа по адресу г. Якутск, ул. Кирова, 9.