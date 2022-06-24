В Якутске состоится «Парад колясок»

Вниманию наших мам и пап! В День семьи, любви и верности, 08 июля приглашаем всех желающих принять активное участие в конкурсе по украшению детских колясок! Дайте волю своему воображению и покажите всем свою индивидуальность и креативность!

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) совместно с ГКУ РС(Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в рамках VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» и I Республиканского семейного фестиваля, посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности, проводит конкурс «Парад колясок».

За первое место – Легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Ленатурфлота. Прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, совместить отдых на природе с насыщенной развлекательной программой на борту захватывающего круиза по Лене. https://lenaturflot.ru/

За второе место – Семейный отдых на современной турбазе с видом на Ленские столбы Lena pillars batamay camp, с. Тумул, участок Батамай. https://lenapillarscamp.com/

За третье место – Сертификат на посещение Парка активного отдыха, ресторана «Высота 160», расположенной на сопке с панорамным видом на Якутск «Урдэл». https://yrdelpark.ru/

Проявите свою фантазию, находчивость и сплоченность! Для участия отправьте заявку-анкету, а также фотографию Вашей украшенной коляски на электронную почту: konkurs.mintrud.rsy@mail.ru до 07.07.2022 г. включительно.

Награждение трех победителей и номинантов состоится 08.07.2022г. в г. Якутске на Комсомольской площади. Участие на праздничном шествии является обязательным условием конкурса.