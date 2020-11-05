В Якутске состоится открытие арт-объекта «Здесь был!..»

6 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» в 14:00 состоится открытие арт-объекта «Здесь был!..» — это памятная стела с автографами и цитатами о Якутии известных людей, которые побывали в республике и прославили ее.

Всего на арт-объекте будет сделано 29 графических надписей о знаменитых людях. В постамент встроен QR-код. Наведя на него телефон, можно будет попасть на сайт, где собрана самая подробная информация, начиная от фильмов и художественных картин до поэм и стихов о знаменитостях, жизнь которых была связана с Якутией.

Стела — идея методиста исторического парка «Россия — Моя история» Лады Евсеевой. Она подала идею на конкурс «Культурный след» и выиграла его.

Дизайном стелы занимался скульптор из Санкт-Петербурга Владимир Андреев. По его словам, его вдохновило северное сияние. Он предложил сделать арт-объект в виде полигональной структуры из листов стали с лазерной прорезкой подписей знаменитостей, гравировкой и подсветкой.

«Культурный след» реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при содействии фонда «Живая классика» и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. В этом году, по данным пресс-центра конкурса, из 800 участников было выбрано пять лучших проектов.

Ждем Вас 6 ноября 2020 года с 14:00 (официальное открытие) по адресу: ул. Ксенофонта Уткина, 5