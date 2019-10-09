В Якутске состоится Молодежный Карьерный Форум — 2019

17 октября 2019 года, в музее «Россия – моя история» по адресу: город Якутск, улица Ксенофонта Уткина, 5, с 10:00 до 17:00, пройдёт Молодежный Карьерный Форум 2019 – многопрофильное мероприятие, направленное на трудоустройство и профессиональную ориентацию молодёжи города Якутска и Республики Саха (Якутия).

Организаторами Молодёжного Карьерного Форума являются Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Центр занятости населения города Якутска, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Молодёжная биржа труда «Импульс», при содействии окружной администрации города Якутска, исторического парка «Россия – моя история», Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Арктического государственного института культуры и искусств.

Информационно-деловой блок Форума представит более 30 организаций, заявляющих свыше 500 вакансий на рабочие места в сферах промышленности, IT, сервиса, транспорта, связи и прочих.

Профориентационная секция Форума включает в себя выставку более 40 образовательных организаций высшего и среднего образования, включая учебные заведения города Якутска, Республики Саха (Якутия) и центровузы. Для граждан, желающих пройти профессиональные курсы, а также повысить квалификацию и получить дополнительное образование будет работать площадка 9 учебно-производственных комбинатов. Также молодёжь сможет пройти тестирование на определение склонности к той или иной профессии, и получить помощь в составлении резюме.

Соорганизатор Форума – Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представит для всех желающих секцию «Работа на Дальнем Востоке», включающую дальневосточный банк вакансий и онлайн-профтестирование.

Специалисты службы занятости в течение всего дня работы Форума будут оказывать консультации по самозанятости, временному трудоустройству, содействию в поиске подходящей работы и информированию о положении на рынке труда из республиканского банка вакансий.

Для желающих открыть собственное дело будут проводиться консультации центра «Мой бизнес». Для граждан, нуждающихся в юридической поддержке по социально-трудовым вопросам специалисты Государственной инспекции труда Республики Саха (Якутия) проведут выездное консультирование.

Также для незанятой молодёжи, желающей найти работу, состоится психологический практикум «Что такое копирайтинг и с чем его едят», а для участников чемпионата «Абилимпикс — 2019» -практикум «Основы успешной самопрезентации».

В рамках интерактивной секции форума:

— с 10:30 для всех желающих узнать больше о работе в регионах Дальневосточного федерального округа состоится презентация Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке;

— с 11:00 для всех желающих работать в добывающей промышленности состоится презентация ООО «УК Колмар»;

— с 11:40 для всех желающих работать в сфере IT состоится презентация ООО «ИН 14»;

— с 12:20 для всех желающих работать в сфере сельского хозяйства состоится презентация ООО «Саюри»;

— с 13:00 для всех желающих работать в золоторудной промышленности состоится презентация АО «Полюс Алдан».

Для молодежи, имеющей юридическое образование, состоится ассессмент с работодателями: собеседовании и практических кейсах для трудоустройства молодежи.