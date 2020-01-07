В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»

С 9 по 12 января в Высшей школе музыки Якутии в 20-й раз состоится юбилейный Межрегиональный открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Торжественное открытие состоится 9 января в Концертном зале Детской школы искусств №2. Начало в 15.00.

Региональный открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» проводится в целях поиска, отбора и поддержки талантливых детей и молодежи Дальневосточного региона. В программе конкурса не только конкурсные номера детей и молодежи, но и программа по повышению квалификации преподавателей, мастер-классы ведущих музыкантов учебных заведений культуры и искусства России и Якутии, проведение «круглых столов», в которых принимают участие не только ведущие специалисты, но и аналитики – представители других гуманитарных сфер – философии, психологии, педагогики, культурологи, искусствоведения, социологии.

Конкурс проводится в два этапа. Первый проводился по месту учебы участников и заврешился 1 декабря. Второй этап — конкурсное прослушивание перед жюри проводится с 9 по 12 января 2020 г. в Якутске в Высшей школе музыки Якутии им. В.А. Босикова. Оно также проходит в два тура, кроме номинации «Фортепиано», которой проходит за один тур.

Конкурс проводится по номинациям:

Инструментальное исполнительство: Фортепиано, Струнные инструменты (сольное и ансамблевое исполнение), Деревянные, медные духовые и ударные инструменты (сольное и ансамблевое исполнение), блок-флейта, Инструменты народного оркестра (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара);

Ансамблевое музицирование «Учитель и Ученик» (совместный ансамбль – учитель с учеником (учениками));

Академическое пение, ансамблевое пение (квинтет, ансамбль- 12 чел., дуэт, трио, квартет);

Традиционный фольклор;

«Музыка для всех».

Торжественное закрытие конкурса «Новые имена Якутии» состоится 12 января в Концертном зале ДШИ № 1. Начало в 15.00.

Организаторы конкурса министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова».