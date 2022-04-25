В Якутске состоится концерт группы забей, Лерочка!

Якутск! 7 мая на новой концертной площадке в самом центре города «Yakutsk City Hall» согреваемся и готовимся к долгожданному лету вместе с группой «забей, Лерочка»!

Лера автор песни «Каждый Кто Делал Тебе Больно» которая набрала уже более 5 миллионов прослушиваний в Spotify и миллионы прослушиваний на других площадках. На концерте прозвучат песни из грядущего альбома и много новых композиций!

Также на концерте будет одна из самых активных и актуальных на данный момент групп Якутска, прямиком после гастролей из северной столицы, наши и ваши любимчики — группа drroness !

ДАТА: 7.05.2022 (7 мая 2022 г.)

МЕСТО: «Yakutsk City Hall» (Орджоникидзе, 38 — ТРК «Туймаада», 6 этаж)

СБОР: 19:00

БИЛЕТЫ: на сайте sakhaconcert.ru

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