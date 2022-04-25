Культура
В Якутске состоится концерт группы забей, Лерочка!
Якутск! 7 мая на новой концертной площадке в самом центре города «Yakutsk City Hall» согреваемся и готовимся к долгожданному лету вместе с группой «забей, Лерочка»!
Лера автор песни «Каждый Кто Делал Тебе Больно» которая набрала уже более 5 миллионов прослушиваний в Spotify и миллионы прослушиваний на других площадках. На концерте прозвучат песни из грядущего альбома и много новых композиций!
Также на концерте будет одна из самых активных и актуальных на данный момент групп Якутска, прямиком после гастролей из северной столицы, наши и ваши любимчики — группа drroness !
ДАТА: 7.05.2022 (7 мая 2022 г.)
МЕСТО: «Yakutsk City Hall» (Орджоникидзе, 38 — ТРК «Туймаада», 6 этаж)
СБОР: 19:00
БИЛЕТЫ: на сайте sakhaconcert.ru
Делитесь, приглашайте с собой друзей, будет классно!
+7 (999) 174-67-82