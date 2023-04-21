В Якутске состоится художественная ярмарка

Арктический государственный институт культуры и искусств приглашает всех желающих на очередную арт-ярмарку, которая традиционно вызывает большой интерес среди жителей и гостей столицы. Арт-ярмарка пройдет 29 апреля.

С 11:00 до 18:00 посетители смогут приобрести картины и рисунки, украшения ручной работы, оригинальные открытки, дизайнерскую одежду и другие изделия.

Стоит отметить, что многие товары на арт-ярмарке — собственного производства, их изготавливали студенты и преподаватели института.

Кроме того, на мероприятии могут участвовать и другие лица, не связанные с вузом. Например, на предыдущих ярмарках принимали участие представители мастерской известного в Якутии ювелира Петра Алексеева.

Место проведения: АГИКИ, Орджоникидзе 4.



