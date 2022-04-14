14.04.2022
17:38
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Якутск
В Якутске состоится гала-концерт землячеств улусов республики
15 апреля в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина состоится гала-концерт «Славься, Якутия моя!», проводимый в рамках 100-летия образования ЯАССР. Организатором гала-концерта выступает Совет землячеств улусов (районов) Республики Саха (Якутия) в городе Якутске.
В концерте примут участие художественные самодеятельные исполнители, коллективы, представители улусов и районов Якутии, объединенные единым общим чувством – чувством патриотизма.
Вырученные средства пойдут в Фонд национального праздника «Ысыах Туймаады-2022»
Начало: 18:00 ч., цена билета 300 руб.
Источник: Организационный комитет гала-концерта «Славься, Якутия моя!»
#В Якутске состоится гала-концерт землячеств улусов республики#Мэрия Якутска#окружная администрация г. Якутска#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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