В Якутске состоится гала-концерт землячеств улусов республики

15 апреля в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина состоится гала-концерт «Славься, Якутия моя!», проводимый в рамках 100-летия образования ЯАССР. Организатором гала-концерта выступает Совет землячеств улусов (районов) Республики Саха (Якутия) в городе Якутске.

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