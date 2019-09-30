В Якутске состоится Фестиваль косторезного искусства народов России

С 17 по 20 октября Якутск примет масштабное событие — VII фестиваль косторезного искусства народов России. Участниками мероприятия станут мастера из 15 регионов страны, а также представители 3 иностранных государств. Об этом заявил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин, сообщает ЯСИА.

Фестиваль косторезного искусства народов России проводится с 2005 года и является одним из традиционных проектов национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Примечательно, что в этом году он будет организован при поддержке Фонда президентских грантов на сумму 2,8 млн руб.

«Можно сказать, что это крупнейшее событие межрегионального характера, которое состоится в Якутии именно по направлению народных промыслов. В VII фестивале косторезного искусства народов России примут участие 15 регионов, а также представители трех иностранных государств», — рассказал Владислав Левочкин.

Он добавил, что в рамках фестиваля состоится научно-практическая конференция, где будут рассматриваться вопросы развития косторезного искусства и проблемные аспекты, характерные в целом не только для Якутии, но и для всей России. К таковым относится, например, дефицит сырья.

Руководитель проекта, генеральный директор Дома дружбы народов Яна Игнатьева подчеркнула, что такое межрегиональное взаимодействие мастеров необходимо для сохранения традиций резьбы по кости.

«Мы хотим, чтобы разные школы регионов РФ взаимодействовали с друг с другом. Поэтому все эти годы проводили круглые столы, обсуждали проблемные вопросы, касающиеся обработки сырья, подготовки кадров и реализации изделий. Необходимо, чтобы на них обратили очень серьезное внимание», — заявила Игнатьева.

В программе фестиваля запланированы выставка-ярмарка работ мастеров и предприятий-производителей косторезных художественных изделий «Косторезное искусство народов России», научно-практическая конференция «Традиции и современность косторезного искусства народов России», смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта», а также организация творческих лабораторий и мастер-классов от ведущих мастеров России и Якутии.

Ожидается приезд участников из Гренландии, Дании, Аляски (США). Регионы России будут представлять мастера из Хабаровского, Камчатского, Красноярского и Приморского краев, Архангельской, Московской, Магаданской, Тюменской областей, Чукотского, Ямало-ненецкого, Ненецкого автономных округов, Республик Алтай, Бурятия и Тыва.