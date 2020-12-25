В Якутске состоится долгожданный турнир «Звезды якутских прыжков»

Прыгуны ждали официальных соревнований почти год

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в календарный план всех соревнований во всем мире. По эмоциональным состязаниям и атмосфере соревнований соскучились не только спортсмены, но и болельщики.

И вот, наконец, 26 декабря состоится долгожданный турнир сильнейших прыгунов «Звезды якутских прыжков» среди мужчин и женщин в помещении. Правда, соревнования пройдут без зрителей, с соблюдением всех правил безопасности.

Это соревнование будет первым после долгого перерыва, не только для самих спортсменов, но и любителей якутских прыжков.

В нем примут участие все сильнейшие прыгуны республики старше 2003 г.р., имеющие норматив от КМС РС(Я). Ожидается выступление таких звезд якутских прыжков как Ивана Пестрякова, Якова Дмитриева, Кая Адамова, Нюргуна Сокольникова, Владислава Попова, Валерии Олесовой, Саяны Уваровской и других. Будем следить за их результатами в кылыы, куобах, ыстанга, ведь, впереди XXI “Игры Манчаары»!

Соревнования носят личный характер и пройдут по действующим Правилам Федерации по якутским прыжкам РС(Я) от 2012 г.

И так, ждем возвращения летающих прыгунов и будем следить за турниром.