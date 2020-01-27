В Якутске состоится чемпионат по смешанным единоборствам

Рашгард, новая формула боя и другие изменения соревнований по ММА.

В выходные во Дворце спорта «50 лет Победы» состоится чемпионат Якутии по смешанным единоборствам. В поединках за право представить республику на соревнованиях в Хабаровске сойдутся сильнейшие бойцы-любители.

Основной костяк участников чемпионата составят представители известных спортивных клубов Якутска — всего более 40 спортсменов. Наибольшее количество заявок поступило от воспитанников Sakha wrestling MMA, Sakha Fight, Федерации миксфайта республики, СК «Триумф», СК «СпортБаза» и других спортивных сообществ. На чемпионате будут состязаться лишь бойцы-любители – участники профессиональных боев не допускаются.

Помимо соревнований среди взрослых мужчин и женщин от 18 лет, на ринге будут выступать и юниоры. В рамках первенства республики в борьбу за медали вступят юные спортсмены 17-18 лет.

«Мы ждем участников и из улусов, районов и городов республики. Ожидается, что на соревнованиях будут заявлены спортсмены из Октемского филиала ЯГСХА, Якутской кадетской школы, приедут отдельные спортсмены из разных районов», — рассказал в интервью «Спорт Якутии» главный судья чемпионата Дмитрий Яковлев.

Победители чемпионата войдут в состав сборной команды Якутии для участия в чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в начале марта в Хабаровске. Победители федерального округа будут выступать на чемпионате России. Главный старт года будет проведен в апреле во Владивостоке.

«Правила проведения соревнований по смешанным единоборствам меняются каждый год. Все делается для того, чтобы наш вид спорта в будущем мог попасть в программу Олимпийских игр. Теперь все спортсмены должны будут выступать в защитной экипировке – рашгарде. Для защиты бойцов от травм запрещены любые удары локтями, удары коленями в голову. Также была изменена формула боя – вместо двух раундов по 5 минут теперь поединки будут длиться 3 минуты в 3 раунда. Были также утверждены новые весовые категории», — отметил Дмитрий Яковлев.

Программа чемпионата и первенства Якутии по смешанным единоборствам

1 февраля, суббота

12:00 Торжественное открытие соревнований

12:30 Предварительные поединки

16:00 Полуфинальные поединки

2 февраля, воскресенье

11:00 Финальные поединки

12:30 Церемония награждения победителей и призеров