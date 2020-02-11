В Якутске состоится благотворительный концерт в помощь онкобольным детям
В Якутске состоится благотворительная ярмарка и концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с раком у детей.
«Молодая Гвардия» приглашает присоединиться на благотворительный концерт для сбора средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями. Принять участие в этом мероприятии может каждый, кто неравнодушен к проблеме борьбы с детским раком.
Международный день борьбы с раком у детей, ежегодно отмечают 15 февраля во многих странах. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations).
Основная цель этого дня – улучшить информированность общества о проблеме детских онкологических болезней.
Сегодня многие из нас понимают, что в борьбе за жизни детей, заболевших раком, все большее зависит и от того, насколько общество уверено, что борьба со страшным недугом принесет успех. Дети спасают общество – помогают взрослым понять, что нельзя опускать руки и сдаваться, что нельзя отчаиваться, напротив нужно объединяться, бороться совместными усилиями.
В концертной программе примут участие проживающие Республиканского дома-интерната имени В.П.Решетникова и дети Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и дети оставшихся без попечения родителей, и также звезды якутской эстрады. Все собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд для помощи онкобольным детям.
Мероприятие состоится 15 февраля 15:00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
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