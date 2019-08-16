В Якутске состоится BIM-форум

В Форуме участвуют все заинтересованные лица в области архитектуры, градостроительства, проектирования и строительства.

Мероприятие состоится с 15:00 —18:30, 19 августа по адресу: Ленина, д. 1 (2 этаж), Точка кипения.

СПРАВКА:

BIM-технология (Building Information Modeling, информационное моделирование в строительстве) обеспечивает эффективное управление данными по строительному объекту, чтобы вдвое сократить проектные сроки, детально визуализировать интерьеры и экстерьеры в виртуальной реальности, упростить обслуживание готового объекта и продлить срок его службы.

Внедрение BIM упрощает управление строительным объектом на протяжении всего жизненного цикла — с предпроектной подготовки и вплоть до заморозки/реконструкции. Познакомьтесь с возможностями информационного моделирования на каждом этапе существования объекта.

Преимущества внедрения BIM

Управление процессами строительства в реальном времени, контроль подрядчиков, отслеживание ключевых показателей и сроков в любом нужном масштабе — от стратегического до уровня конкретного рабочего на том или ином участке.

Контроль всех изменений в проекте, оперативный пересчет всех показателей при редактировании модели, в том числе объем требуемых материалов, трудозатрат, сроки выполнения работ, бюджет.

Автоматизированное управление всей строительной техникой, вплоть до автоматической регулировки рабочего органа (отвала, ковша и др.) на основе загруженных в машину проектных данных и практически без участия оператора.

Инструменты проектирования позволяют на этапе предпроектной подготовки смоделировать разные варианты создания объекта, выбрать оптимальный из них.

Аналитический инструментарий позволяет на всех этапах получать оперативную аналитическую информацию, обеспечивает заказчика актуальными данными для стратегического мониторинга и планирования.

Точный расчет затрат на эксплуатацию и обслуживание объекта на основе собранной воедино информации из различных источников и данных полученных с этапа строительства

Создание базы всех подрядчиков, единое управление договорами, бухгалтерской документацией программами развития строительства.

Контактное лицо: Роббек Иван +7 (924) 865-82-58