В Якутске состоится акция «Библионочь — 2022»

Главная библиотека Якутии проведет ряд культурно-массовых мероприятий

Национальная библиотека Якутии приглашает жителей и гостей столицы на всероссийскую культурно – просветительскую акцию «Библионочь – 2022». 28 мая с 16:00 ч. главная библиотека Якутии откроет свои двери для читателей в формате офлайн и проведет ряд культурно-массовых мероприятий, сообщает ЯСИА.

В программе:

16:00 ч. — Торжественное открытие Всероссийской акции «Библионочь-2022».

Место проведения: спортивная площадка у Национальной библиотеки.

16:00 ч. — Библиоквест «Живая нить» от сотрудников Республиканской библиотеки для слепых.

Квест с прохождением 8 тематических площадок, просвещающих о культурных традициях народов, проживающих на территории России, а также раскрывающих специфику специализированной библиотеки для слепых.

Место проведения: Республиканская библиотека для слепых, проспект Ленина, 58.

16:15 ч. — Круглый стол в рамках Года матери в Якутии «От сердца к сердцу» с участием детей известной народной целительницы, алгысчыта Лихановой Е.С., лесничего, руководителя гос. казенного предприятия «Хангаласское лесничество», Героя труда РФ Устиновой В.М., кардиолога, сопредседателя ООО «Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации» Никанорова В.Н.

Место проведения: Историческое здание Национальной библиотеки.

16:15 ч. — Мастер-класс по игре на якутском варгане от Альбины Дягтеревой. В рамках мастер-класса участники получат базовые навыки. Темы мастер-класса: Ритмы (работа правой и левой рукой, прямые, обратные, язык ритмов и тд); Дыхание (управление звуком на основе дыхания); Интонирование (высота тона); Эффекты (один из самых древних приемов игры на хомусе – стань частью природы); Комплексная игра.

Место проведения: спортивная площадка у Национальной библиотеки.

16:15 ч. — Мастер-класс «Оберег из бумаги» от этнопсихолога, алгысчыта Тайааны.

Участники совместно с мастерицей изготовят обереги из бумаги: на удачу, здоровье, успех, богатство и тд.

Место проведения: спортивная площадка у Национальной библиотеки.

16:15 ч. — «Готовимся к Ысыаху» — мастер-класс по изготовлению головного украшения бастыҥа для начинающих.

Место проведения: спортивная площадка у Национальной библиотеки.

16:15 ч. — Мастер-класс и соревнования по настольным играм Хабылык и хаамыска от Региональной общественной организации «Федерация национальных настольных игр Республики Саха (Якутия)».

Игры проведут — тренер по национальным настольным играм адаптивного центра, судья Республиканской категории Элеонора Николаева и тренер, педагог по национальным настольным играм дворца детского творчества им. Ф.И Авдеевой, судья Республиканской категории, исполнительный директор Федерации по национальным настольным играм РС(Я) Анжела Андросова.

Место проведения: спортивная площадка у Национальной библиотеки.

16:15 ч. — Мастер-класс по декупажу от магазина «Sweet-Ok».

Участники мастер-класса научатся декорировать предметы посредством приклеивания на них различных мотивов или изображений, вырезанных из бумаги и подходящих художественному замыслу мастера

Место проведения: двор Исторического здания Национальной библиотеки.

16:30 ч. — Конкурс на рисование манги от творческой группы А4 (союз «Три рандома» любителей манги и комиксов).

Место проведения: двор Исторического здания Национальной библиотеки.

17:00 ч. — Мастер-класс от студии речи Андрея Адамова.

На мастер-классе участников ждут эффективные упражнения для качественного улучшения своих голосовых и речевых возможностей.

Место проведения: сквер у Национальной библиотеки.

17:15 ч. — Мастер-класс по изготовлению конфетной розы от магазина «Sweet_Ok».

Уастникам будут представлены простые способы создания конфетных роз, простейшие варианты оформления конфетного букета своими руками.

Место проведения: двор Исторического здания Национальной библиотеки.

17:15 ч. — Мастер-класс по плетению ободка «Цветы из лент» от Галины Черноградской.

Мастер –класс позволит участникам освоить несколько видов плетения.

Место проведения: двор Исторического здания Национальной библиотеки.

17:30 ч. — Чтение отрывка из произведения А.Е.Кулаковского «Ойуун туулэ», на якутском и английском языках участниками клуба «English club». Национальной библиотеки. Также пройдет открытое занятие по английскому языку, сообщает ЯСИА.

Место проведения: сквер у Национальной библиотеки.

18:00 ч. — Мастер-класс по игре на укулеле «Укулеле это просто».

На мастер-классе участники узнают: как правильно держать инструмент, как без проблем зажать любой аккорд, как играть универсальные ритмические рисунки, аккорды в первой позиции, как играть песни.

Место проведения: сквер у Национальной библиотеки.

18:00 ч. — Презентация книги Максима Эверстова «Лес на карантине» в рамках клуба Национальной библиотеки РС (Я) «Рыцари книжного стола».

В рамках встречи пройдет автограф-сессия, продажа книг от издательства «Айар».

Место проведения: сквер у Национальной библиотеки.

18:30 ч. — Мастер-класс бисероплетения от Надежды Пичкур, магазина «Канитель», «Дом пряжи».

На мастер-классе будут продемонстрированы пошаговое плетение из бисера различных изделий: брощь, чокер, и тд.

Место проведения: Историческое здание Национальной библиотеки.

20:00 ч. — Премьера документального фильма «Энгэси из Северной Пальмиры», посвященного жизни и деятельности ученого-тунгусоведа Г.М. Василевич. Режиссер Иван Кривогорницын.

Место проведения: Историческое здание Национальной библиотеки.

Также в этот день будет представлена выставка коллекции фарфоровой продукции ТПК «Камелек» к 100-летию ЯАССР «Великие сыны Якутии».

У каждого кто ценит красоту и неповторимость посуды, изделий из керамики и фарфора появится возможность узнать о сложном и кропотливом процессе работы над созданием уникальной коллекции, познакомиться с историей республики, а также приобрести понравившиеся изделия со скидкой.

В течение дня будет работать кофейня «One day. Очень умная кофейня».

Место проведения: двор Исторического здания Национальной библиотеки.

Место проведения акции «Библионочь-2022»: Национальная библиотека РС(Я) пр. Ленина, 40. Справки по телефону: 455-855

Вход свободный

Возрастное ограничение: 16+