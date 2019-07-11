В Якутске состоится акция «Отцовский патруль»

В эту субботу, 13 июля, с 11 до 16 часов на пл. Ленина папы будут учить малышей правилам дорожного движения и катать на квадроциклах!

Всероссийская акция «Отцовский патруль» будет организована Лигой отцов РС (Я) и Советом отцов г.Якутска совместно с сотрудниками ОГИБДД МВД по РС(Я), Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта и Всероссийским Союзом «Российское воинское братство» в эту субботу 13 июля для детей города Якутска на пл.Ленина.

Сотрудники ОГИБДД проведут викторину на знание Правил Дорожного Движения (ПДД), дети покажут мастер-класс по фигурному вождению велосипедов, а папы с Федерации Автомотоспорта покатают детишек на настоящих квадроциклах Yamahа бесплатно!

Приглашаем к участию малышей и их родителей!

Оргкомитет: 8 (964) 422-06-05