В Якутске соседи пожаловались Роспотребнадзору на детский игровой центр

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Судебные приставы Якутского межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Саха (Якутия) по решению суда приостановили деятельность игрового центра за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) поступили жалобы граждан проживающих в доме, где расположен детский игровой центр. Из содержания обращений следует, что громкие и вибрационные звуки не прекращаются с 10 до 22 часов. При проведении административного расследования проведены замеры уровня шума в квартирах, а также в самом игровом центре. По результатам экспертизы выявлено, что уровень звука в жилых квартирах, при включенной игротеке превышает допустимый уровень, что не соответствует требованиям СанПин.

Рассмотрев материалы дела, суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности игрового центра на срок 90 суток.

Судебным приставом-исполнителем в присутствии представителя должника и понятых опечатаны входные двери центра, находящегося в жилом доме. Согласно требованиям ст.109 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в случае возобновления должником деятельности до окончания срока ее административного приостановления вправе применить к должнику меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и составить в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, сотрудник органа принудительного исполнения вправе привлечь должника к уголовной ответственности предусмотренной ч. 2 ст.315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения.