В Якутске соседи пожаловались Роспотребнадзору на детский игровой центр
Судебные приставы Якутского межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Саха (Якутия) по решению суда приостановили деятельность игрового центра за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений.
В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) поступили жалобы граждан проживающих в доме, где расположен детский игровой центр. Из содержания обращений следует, что громкие и вибрационные звуки не прекращаются с 10 до 22 часов. При проведении административного расследования проведены замеры уровня шума в квартирах, а также в самом игровом центре. По результатам экспертизы выявлено, что уровень звука в жилых квартирах, при включенной игротеке превышает допустимый уровень, что не соответствует требованиям СанПин.
Рассмотрев материалы дела, суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности игрового центра на срок 90 суток.
Судебным приставом-исполнителем в присутствии представителя должника и понятых опечатаны входные двери центра, находящегося в жилом доме. Согласно требованиям ст.109 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в случае возобновления должником деятельности до окончания срока ее административного приостановления вправе применить к должнику меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и составить в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, сотрудник органа принудительного исполнения вправе привлечь должника к уголовной ответственности предусмотренной ч. 2 ст.315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения.
+7 (999) 174-67-82