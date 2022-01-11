В Якутске сообщения о безнадзорных собаках принимают круглосуточно

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам, что ситуационный центр при Единой дежурно-диспетчерской службе г. Якутска продолжает принимать информацию от горожан для отлова безнадзорных собак в Якутске. Ситуационный центр работает в круглосуточном режиме, номера телефонов диспетчерской службы 44-46-54 и 44-42-29.

В мессенджере Whatsapp открыт чат-бот муниципального центра управления по номеру 8(914) 261-06-98 – сюда можно направить фото- видео- информацию о безнадзорных собаках с указанием адреса.

Отметим, с начала введения режима повышенной готовности в Якутске отловлено 366 собак, в том числе 84 собаки в Автодорожном округе. Ежедневно на отлов выходят 10-12 бригад. Особое внимание при отлове уделяется сообщениям об агрессивных стаях животных.

С 29 декабря на территории г. Якутска введён режим повышенной готовности, а на территории Автодорожного округа режим ЧС. Мобилизованы силы и средства службы спасения, МВД и всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.