В Якутске солнце, а в районах… снег

В Якутске 3 июня ожидается погода без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +7+9°, днем +25+27°.

Зато на северо-западе, западе, нижней Лене, по Верхоянью 4-5 июня будут кратковременные дожди, местами грозы, ветер порывистый до 15-20 м/с.

В Анабарском, Булунском, 5 июня в Усть-Янском районах небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, ветер порывистый до 15-18 м/с, 5 июня на островах 18-23 м/с.

В центральных районах, на юге, юго-западе, востоке преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +9+14°, на севере, северо-западе, местами в центральных районах, на юге, востоке +2+7°, на побережье до -2°, днем +26+31°, на северо-востоке +22+27°, при дождях на западе +17+22°, на северо-западе, севере +9+14°, на побережье 0,+5°.