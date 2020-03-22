22.03.2020
19:05
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Коронавирус

В Якутске сократят движение автобусов

На состоявшемся в воскресенье, 22 марта, вечернем заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса, в режиме видеоконференцсвязи, обсудили вопросы увеличения интервалов движения маршрутных автобусов при параллельном сокращении числа выходящих на линию.

Частные перевозчики в лице ООО «СоюзАвто» и муниципальное предприятие «ЯПАК» говорят о резком снижении пассажиропотока. По данным билинговой системы безналичных платежей – до 20%. По словам самих перевозчиков, на некоторых маршрутах пассажиров стало меньше почти вполовину. Автобусники несут убытки. 

Сардана АВКСЕНТЬЕВА дала поручение заместителю главы Евгению ГРИГОРЬЕВУ, курирующему общественный транспорт, провести мониторинг и подготовить предложения по изменению интервалов и сокращению автобусов на линиях маршрутов.

Во время штаба глава города также поручила руководителю ООО «СоюзАвто» Андрею КОСИЦКОМУ обеспечить исполнение и контроль санитарной обработки. «Не будет санитарной обработки и контролеров на конечных – будем снимать маршруты с линии», — резюмировала Авксентьева.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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