В Якутске сокращены интервалы движения городских автобусов

Управление транспорта и дорожной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска сообщает, что по результатам анализа пассажиропотока 29 июня 2020 года было принято решение об уменьшении интервала движения автобусных маршрутов городского сообщения.

Также с 3 июня, согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) о начале со 2 июня 2020 года II этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу, будет принято дальнейшее решение по сокращению интервала движения автобусных маршрутов по результатам анализа пассажиропотока.