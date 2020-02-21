В Якутске содержание нефтепродуктов на мусорном полигоне в 3 раза превышает норму

Специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» произвели анализ проб, взятых с городского полигона на 9 километре Вилюйского тракта, на содержание нефтепродуктов.

Согласно протоколу испытаний № 92/02-94/02 от 14 февраля 2020 года, фоновое содержание нефтепродуктов составило 9%, содержание нефтепродуктов в начале места возгорания – 31%, в конце возгорания – 30%. Как сообщила инженер-эколог МУП «Жилкомсервис» Сардана Сидорова, в связи с указанным, лабораторией установлен факт превышения содержания нефтепродуктов более чем в 3,4 раза.

«Учитывая, что пламя располагалось по низу ровной линией, возгорание имело линейный характер. Возгорание произошло в связи с действиями третьих лиц, направленных на поджог городского полигона путем розлива и поджога нефтепродуктов. Указанная карта полигона не эксплуатируется с 2016 года, покрыта грунтом», — прокомментировала инженер-эколог.

Напомним, 17 января, около 16 часов на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на городском полигоне на 9 км Вилюйского тракта. Всего на ликвидацию пожара было затрачено свыше 100 тонн воды, более 2500 куб. м. песка, задействованы 82 единицы техники: самосвалы, бульдозер, погрузчики, водовозки, пожарные расчеты. Пожар через сутки был локализован.