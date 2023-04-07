В Якутске собрался актив отделений КПРФ Дальнего Востока

В Якутске — семинар-совещание партийного актива региональных отделений КПРФ Дальневосточного федерального округа

В Якутске 7 апреля начался семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Дальневосточного федерального округа. В его работе участвуют делегации коммунистов из 11 региональных партийных организаций: Амурской области, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Магаданской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

Программа семинара-совещания не только насыщена, но и глубоко содержательна. В первый день занятия прошли по следующим секциям: “Организационно-партийная, кадровая и юридическая работа”; “Агитационно-партийная работа”; “Организация выборных кампаний”; “Контрольно-ревизионная комиссия”; “Молодежная”; “Бухгалтерия”. Во второй день состоится пленарное заседение, в котором примут участие все собравшиеся.

Семинар-совещание проводят известные политики — представители ЦК КПРФ, в том числе секретари ЦК КПРФ, семь депутатов-коммунистов Госдумы. Это Леонид Калашников — заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы V, VI, VII и VIII созывов, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ; Владимир Святошенко — заместитель Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ; Мария Дробот — член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей; Алексей Корниенко — секретарь ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям, доктор сельскохозяйственных наук, доцент; Сергей Обухов — член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, заведующий отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; доктор политических наук, кандидат экономических наук; Нина Останина — член ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель Всероссийского общественного женского движения — «Надежда России», кандидат социологических наук; Сергей Левченко — депутат Госдумы, член ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, экс-губернатор Иркутской области; Станислав Аниховский — секретарь ЦК КПРФ, руководитель Центра политической учебы ЦК КПРФ, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПРФ, кандидат философских наук; Евгений Дроздов — член ЦК, заведующий сектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ; Виктор Пешков — депутат Госдумы VI созыва, советник Председателя ЦК КПРФ, доктор социологических наук; Елена Никулина — член Президиума ЦКРК КПРФ, главный бухгалтер ЦК КПРФ; Игорь Цевменко — куратор ЦК КПРФ; Ирина Мозгова — заместитель руководителя юридической службы ЦК КПРФ.

На пленарном заседании семинара-совещания, который пройдет 8 апреля, с интересными докладами выступят депутаты-коммунисты Госдумы, руководители ЦК КПРФ: заместитель председателя ЦК КПРФ Леонид Калашников — «Россия и мир сегодня»; доктор политических наук, Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов — «Подготовка к ЕДГ-2023 (Единый день голосования) и президентским выборам-2024: сценарии, опыт и проблемы»; председатель Всероссийского женского движения «Надежда России» Нина Останина — «Проблемные вопросы социальной политики государства и задачи фракции КПРФ в законодательных органах власти и общественных движений, образованных при поддержке КПРФ на местах»; Алексей Корниенко — «Предложения КПРФ по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока»; члекн Президиума ЦК КПРФ Мария Дробот — «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи как один из основных направлений работы партии»; руководитель Центра политической учебы ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский — «Задачи в информационно-пропагандистской и агитационной работе и противодействии антисоветской пропаганде» и другие.

Помимо всего, на пленарном заседании выступят руководители 11 региональных партийных организаций в рамках обмена опытом работы. К примеру: внедрение новых форм работы с населением; работа депутатской вертикали; коммунисты Бурятии в преддверии выборов депутатов Народного Хурала; современная политическая борьба; преимущества коммунистов на примере избирательных кампаний Иркутской области и т.д.

Согласно плану работы депутаты Госдумы за день до семинара, 6 апреля, провели встречи в трудовых коллективах. Так, Мария Дробот встретилась с активом Якутского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и преподавателями и студентами СВФУ. Нина Останина выступила перед коллективом учителей и учащихся средней школы № 26 города Якутска. Члены трудовых коллективов ПАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго” имели возможность задать интересующие вопросы Сергею Левченко. В Арктическом государственном агротехнологическом университете с лекцией выступил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ, доктор сельскохозяйственных наук Алексей Корниенко. Такие же встречи с депутатами Госдумы прошли на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе, ГРЭСе и других.

Участники совещания возложили цветы к памятнику И.В. Сталина, посетили выставку «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», Национальный художественный музей.

Семинар-совещание завершится вечером дружбы.