В Якутске собрался актив отделений КПРФ Дальнего Востока

В Якутске — семинар-совещание партийного актива региональных отделений КПРФ Дальневосточного федерального округа

В Якутске на днях состоялся семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Дальневосточного федерального округа. В его работе участвовали делегации коммунистов из 11 региональных партийных организаций: Амурской области, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Камчатки, Магаданской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

В трудовых коллективах Якутска

До семинара-совещания депутаты-коммунисты Госдумы побывали в трудовых коллективах Якутска. Так, члены коллективов ПАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго” и ГРЭС-2 имели возможность задать интересующие острые вопросы Сергею Левченко. Мария Дробот беседовала с активом Якутского отделения Российской общественной организации детей и молодежи «Движение Первых» и преподавателями и студентами Северо-Восточного федерального университета.

У секретаря ЦК КПРФ, заместителя председателя Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям, доктора сельскохозяйственных наук, доцента Алексея Корниенко сразу же завязался живой разговор со студентами и преподавателями Арктического государственного агротехнологического университета, который показался работникам аппарата Якутского рескома КПРФ Вячеславу Куличкину и Вячеславу Макарову столь интересным, что посчитали нужным довести до сведения WhatsApp-групп, Telegram-каналов и соцсетей.

Член ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель Всероссийского общественного женского движения — «Надежда России», кандидат социологических наук Нина Останина, благодарясодействию лидера коммунистов Якутии, заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктора Губарева, обсудила насущные проблемы семьи, женщин и детей с депутатами-единороссами четырех профильных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Единороссы после двухчасовой полемики все же согласились с точкой зрения КПРФ и подарили Нине Александровне большой букет цветов.

Нина Останина особую признательность выразила директору средней школы № 26 города Якутска, депутату фракции КПРФ в Якутской гордуме Айаану Васильеву, предоставившему ей возможность вести открытый диалог с родительским сообществом — членами родительских комитетов школ столицы республики по вопросам школьного образования. «Такого единения позиции фракции КПРФ в Госдуме с родительским сообществом редко встретишь. Это, к сожалению, нечастое явление”, — призналась Нина Александровна. Так, родители, как и коммунисты, возмущены незаметным переводом государственного образования на договорную основу. Они потребовали приостановить внедрение образовательных программ с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). По их мнению, это антиконституционная передача образовательной функции государства частным коммерческим образовательным платоформам. Родители, как и коммунисты, не поддерживают ни ОГЭ, ни ЕГЭ. По итогам встречи депутат Госдумы стала получать многочисленные отклики в соцсетях.

Благодаря председателю Якутского отделения Всероссийского общественнного движения “Надежда России” Саргылане Гоголевой мы побывали в пункте сбора продуктов и товаров — гуманитарного груза для участников Специальной военной операции на Украине, — говорит Нина Останина. — Мы там познакомились с женщинами, безвозмездно шьющими нашим солдатам военную форму, теплое белье и т.д. Они перед депутатами поставили конкретные задачи, которые доведем до фракции КПРФ в Госдуме. Помимо всего, Нина Александровна провела трехчасовой беседу с членами женского движения “Надежда России”, представляющими 11 дальневосточных регионов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Леонид Калашников после участия в телепередаче Национальной вещательной компании “Саха” встретился с председателем Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексеем Еремеевым, затем с руководителями комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Обмениваясь опытом

Делегации обменялись партийными газетами. Якутяне подарили гостям не только рабочие блокноты и ручки, но и сборник статей и докладов первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева на актуальные темы партийной работы и 16-полосный красочный специальный выпуск газеты коммунистов Якутии — “Коммунист”, в котором осветили лучший опыт работы всех региональных партийных организаций ДВФО. Думаю, эти материалы послужат в качестве ценного методического пособия.

У многих вызвали большой интерес фото- и видеостенды, рассказывающие о работе региональных партийных организаций. Я у стенда камчатцев увидела секретаря ЦК КПРФ, руководителя Центра политической учебы ЦК КПРФ, заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПРФ, кандидата философских наук Станислава Аниховского, разглядывающего снимок, где он запечатлен с товарищами за Полярным кругом. Станислава Эдуардовича знаю много лет, еще со времен его работы инструктором ЦК КПРФ, но только сейчас с удивлением обнаружила, что он, как и наш соратник Дмитрий Новиков, известный политический деятель, тоже дальневосточник.

Программа семинара-совещания, по сравнению с предыдущими, отличалась не только насыщенностью, но и глубокой содержательностью. В первый день занятия прошли по секциям: “Организационно-партийная, кадровая и юридическая работа”; “Агитационно-партийная работа”; “Организация выборных кампаний”; “Контрольно-ревизионная комиссия”; “Молодежная”; “Бухгалтерия”. Во второй день состоялось пленарное заседение, в котором приняли участие все представители региональных партийных организаций, в первую очередь большой отряд коммунистов Якутии. Отрадно, что обучение прошли даже секретари райкомов из самых отдаленных арктических улусов: Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского и других.

Семинар-совещание провели известные политики — представители ЦК КПРФ, в том числе секретари ЦК КПРФ и они же — депутаты Госдумы. У нас, да и в других дальневосточных регионах, наверное, ранее никогда такого мощного агитационно-пропагандистского десанта из Центра не было. Интеллектуально подкованные, хорошо разбирающиеся в многочисленных сложных проблемах дальневосточников, наши товарищи по партии, в большинстве своем молодые энергичные люди, просто заворожили собравшихся своими глубоко содержательными интересными докладами и выступлениями. Каждый оратор был интереснее предыдущего, потому конференц-зал с раннего утра и практически до 20 часов был переполнен.

Леонид Калашников о встрече депутатов Госдумы с премьер-министром РФ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы V, VI, VII и VIII созывов, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Леонид Калашников в первую очередь от имени Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова передал горячий коммунистический привет всем участникам семинара-совещания партийного актива Дальневосточного федерального округа.

Далее он, обращаяськ коммунистам Якутии, организаторам семинара-совещания дальневосточного партийного актива, сказал:

— Я всегда с удовольствием наблюдаю за успехами Якутской республиканской партийной организации. Некоторое время курировал её, мне было приятно работать с вами, тем более многому у вас учился. Желаю вам тем же энергичным оптимистичным шагом идти вперед!

Он заметил, что якутяне на последних выборах в Госдуму сотворили чудо. Некоторые ожидали, что партийная организация не справится с возложенными задачами, ведь она когда-то была на третьем месте в республике среди партий. Но тем не менее организация показала себя. И сейчас демонстрирует всем передовой пример.

Леонид Иванович поведал, что вместе с соратниками 7 апреля встречался с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Встреча прошла в рамках продолжения недавнего разговора при обсуждении отчета Правительства перед Государственной Думой.

Отчет в очередной раз показал изъяны, остающиеся в перенастройке механизма работы правительства, особенно в период проведения Специальной военной операции. И в то же время имеются определенные достижения, которыми правительство не преминуло похвастаться.

— Хотя мы продолжаем борьбу за смещение правительства, сражаемся за власть, но объективно нужно отметить, как правительство на марше быстро перенастраивается, пытается что-то сделать. Премьер-министр пообещал, что отдельно встретится с депутатами, не задавшими ему вопросы. А таких оказалось по два человека из каждой фракции, — отметил Леонид Иванович. — Честно говоря, я подумал, что это пустые слова. Почему? Потому что премьер-министры ранее никогда так не поступали. Тем более не выделяли депутатов, которые не задали вопрос. Но Мишустин не забыл, несмотря на большую занятость (в Кремле проходило заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии), настоял на своем, правда, встреча прошла с опозданием на два с половиной часа.

Почему Калашников вспомнил об этой встрече именно сейчас? Потому что он с Николаем Харитоновым задали премьер-министру много вопросов, касающихся Северного завоза, дальневосточных гектара и квартала, обсудили конкретный вопрос о капитальном ремонте Забайкальского университета, жилищных субсидиях.

Ведь эти вопросы волнуют всех дальневосточников. Например, сумма, заложенная в федеральном бюджете на жилищные субсидии, — 4 млрд рублей и 1300 сертификатов — это очень мало. Считаем, что финансирование нужно увеличить многократно.

Леонид Калашников отметил, что он и Харитонов много говорили о разнице в оплате за электроэнергию между сельскими и промышленными районами, особенно эта разница чувствуется на Дальнем Востоке. По многим вопросам удалось найти понимание, и работа над ними будет продолжена в рамках федеральных программ.

— Надо отдать должное Мишустину, он был погружен во все эти проблемы и дал исчерпывающие ответы. Кое-где пошел нам на встречу, — подчеркнул Леонид Иванович. — Я знаю, что Сергей Левченко 7 апреля побывал на важных энергетических объектах города Якутска. Мы — профессионалы-энергетики. Я в 90-е годы трудился в области электроэнергетики и жестко выступал против «реформы энергетики» Чубайса — курса на дробление и распродажу по частям единой энергетической системы России.

Судя по выступлению Леонида Калашникова, тесная работа с регионами позволила ему досконально изучить экономическую ситуацию в стране, оценить масштаб надвигающегося технологического и социального кризиса, особенно на Дальнем Востоке. Депутаты-коммунисты призвали председателя правительства с особым вниманием отнестись к рекомендациям Государственной Думы о разработке специальной программы по развитию агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Они подготовили пакет документов по развитию Дальнего Востока и Арктики, который передали Михаилу Мишустину.

Сергей Обухов:

«Верю только КПРФ. Красные — лучше!»

Член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, заведующий отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, доктор политических наук, кандидат экономических наук Сергей Обухов выступил на тему«Подготовка к ЕДГ-2023 (Единый день голосования) и президентским выборам-2024: сценарии, опыт и проблемы». Его речь, помимо глубокого анализа выборных процессов, легко воспринималась еще потому, что оратор использовал различныенаглядные видеоролики, таблицы, графики.

Сергей Павлович отметил, что практически весь Дальневосточный федеральный округ охвачен выборной кампанией. Так, нынешней осенью выборы губернаторов состоятся в Амурской, Магаданской областях, Приморье, Якутии и на Чукотке. В Бурятии, Якутии и Забайкалье предстоит избрать депутатов в Народный Хурал, Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я), Законодательное Собрание, а также в Якутскую гордуму. Хабаровск изберет своего мэра. Местные выборы пройдут на Сахалине и в Еврейской автономной области.

Известный ученый-политик, передавая Виктору Губареву брошюру «КПРФ и выборы», отметил, что организаторы избирательных кампаний могут запросить в ЦК КПРФ электронную версию этого методического пособия. Он вкратце рассказал об особенностях выборного процесса в условиях авторитарного режима; о стратегии и планировании избирательной кампании; кадрах и организации работы предвыборного штаба; об информационном сопровождении избирательной кампании; организационно-массовой (полевой) работе; о контрпропаганде; об административном ресурсе и способах противодействия. Обратил внимание на контроль итогов голосования и технологии борьбы с фальсификациями. Он также назвал типичные ошибки в организации избирательных кампаний и дал некоторые практические советы.

Говоря о круговороте нашей партийной работы, остановился на проблемах и как КПРФ пытается их решить, выделяя адресные группы. Поблагодарил коммунистов, принявших участие в работе секции по выборным технологиям. Они, оказывается, больше трех часов активно дискутировали по всем вопросам, касающимся предстоящих выборов.

Оратор подчеркнул, что выборная кампания в регионах фактически стартовала. И началась она с обращения Геннадия Зюганова к гражданам России «Это твоя партия!». Коммунисты страны во главу угла поставили социально-экономическую повестку. Так, алтайцы развернули акцию против падения закупочных цен на молоко, все больше вовлекая селян, в частности фермеров. В Сибири идут протесты против повышения тарифов на ЖКХ. В Хабаровске тоже прошли пикеты на эту тему.

КПРФ открыла целый портал, посвященный защите трудовых прав граждан. Создана мощная юридическая группа. Любой трудящийся может и днем, и ночью позвонить юристам и получить помощь.

Сергей Павлович заметил, что КПРФ поднимает и вопросы Специальной военной операции. Они входят в выборную кампанию.

— Коммунисты начали разработку Трудового кодекса. Забайкальцы взбудоражили регион, начав борьбу против отмены районного коэффициента. Мы продолжаем борьбу за наших товарищей — Андрея Левченко и Артема Самсонова. Эти вопросы тоже в центре нашей выборной кампании, — продолжил Сергей Обухов.

Оппоненты не скучают. «Единая Россия» проводит праймериз. Партия власти пытается изменить свой логотип, где изображен угрюмый медведь, на милую семью медведей — на маму и медвежат. ЛДПР в своем репертуаре — раздает носки. Одним словом, все сосредоточились на подготовке к выборам.

Далее Сергей Обухов привел выдержки из пяти конкретных задач, поставленных Центральным штабом КПРФ по выборам. Напомнил, что их на недавней Всероссийской видеоконференции партийного актива КПРФ озвучил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

Во-первых, отчеты фракций должны быть понятны избирателю. Они обязаны сообщать о реализации предвыборных обещаний. Активизировать работу по социально-экономической проблематике.

Во-вторых, проводить агитацию, учитывающую местные особенности, а также выстраивать работу в расчете на адресные группы.

В-третьих, бороться с сокращением партсписков. Делать упор на одномандатные округа, так как меняется конфигурация выборов. Если не перестроим работу в одномандатных округах, то трудно будет завоевывать победу.

В-четвертых, в каждом регионе надо иметь ответственного за выборную кампанию, а также уделить особое внимание формированию состава УИК.

В-пятых, примерно в 25-и регионах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Надо призвать избирателей голосовать очно, разоблачая ненадежность новой системы. Отрадно, что у дальневосточников ДЭГа нет, но для страны — это страшная проблема. Потому необходимо формировать неприятие электронных систем. На фоне распространения трехдневного голосования обращаться к избирателям с просьбой голосовать только в воскресенье, 10 сентября.

— И ключевой вопрос: в какой ситуации мы проводим эти выборы? Мы эти выборы проводим в очень тяжелой психологической ситуации, — подчеркнул Сергей Обухов и привел некоторые цифры из социологического опроса Центра исследований политической культуры России — научно-аналитической структуры, обеспечивающей деятельность партии и фракции КПРФ в Госдуме. За последние два месяца 53 — 55 % населения, иногда 63 — 65 % (в зависимости от региона), испытывают тревожность.

А по данным Института психологии Российской академии наук, в сентябре 2022 года от депрессии страдали 79% населения. Сейчас чуть поменьше. Тревожность наблюдается тоже меньше — 2/3 населения.

— Понятное дело, с таким обществом тяжело работать рационально и доводить Программу КПРФ. Общество находится в состоянии невротизации (в психиатрии есть такой термин). Мы вынуждены взаимодействовать с психически больным обществом, — сказал Сергей Павлович. — Что это означает? С одной стороны, это тревожность ведет к отстраненности, пассивности, а с другой стороны — к агрессии, аутоагрессии. Трудно с такими людьми говорить, кстати, отмечается и рост психических заболеваний. Это один из признаков нарастающей невротизации нынешнего общества.

Что для нас плохо? Люди становятся более внушаемыми со стороны партии власти. Они начинают цепляться, как якорь, за ту неправду, которую несет в том числе «Единая Россия». Кроме того, агрессия усиливается из-за нарастающего разрыва между богатыми и бедными. Тревожность и агрессивность в обществе нарастают из-за пагубного социально-экономического курса, проводимого Путиным, «Единой Россией», правительством Мишустина.

А это накапливает в обществе агрессию. Сергей Обухов обратил внимание на каналы коммуникации с избирателями — медиаканалы, социальные сети, административные каналы и прямые личные контакты. По его мнению, это тоже альфа и омега всего выборного процесса.

Самые главные наши информационные пушки — депутаты Госдумы. По медиаактивности из пяти депутатов, закрепленных за Дальним Востоком, впереди Юрий Афонин, далее Сергей Левченко, Вячеслав Мархаев, Петр Аммосов, Алексей Корниенко. У них неплохие показатели по сравнению с представителями других регионов.

Согласно информационным носителям, среди первых секретарей региональных партийных организаций Дальневосточного федерального округа лидирует Виктор Губарев, за ним следуют Вячеслав Мархаев (Бурятия), Анатолий Долгачев (Приморье), Павел Ашихмин (Сахалин), Владимир Фишман (Еврейский автономный округ)…

Сергей Павлович сказал, что Центр исследований политической культуры России каждый месяц отслеживает, как работают региональные партийные организации, и публикует соответствующие рейтинги. Далее он забил тревогу: в последнее время на Дальнем Востоке КПРФ по медиаиндексу уступает ЛДПР. Это очень опасно. Мы можем воспроизвести данную ситуацию на выборах.

По соцсетям тоже возникла проблема. Мы отстаем от «Единой России», а год назад ее опережали. Побеждать на выборах со слабыми показателями в социальных сетях будет трудновато.

Сергей Павлович признался, что с большим удовольствием читает материалы пресс-службы Якутского рескома КПРФ. Она повышает активность людей. «Замечательная у вас пресс-служба. Якутия блестяще работает и в cоцсетях, WhatsApp-группах, Telegram-каналах», — похвалил нас секретарь ЦК КПРФ.

Несколько слов о явке избирателей на выборы. Предварительный прогноз по Якутии составляет 36%, по Иркутской области — 31, у всех остальных — 24 — 28%. Власть «сушит» явку, и это очень пагубно.

О социально-экономической ситуации в регионах. На удивление, по Якутии цифры чуть лучше, чем по России. Да, больше половины якутян негативно оценивают ситуацию. У остальных — 2/3 и т. д. Но все равно есть где вести полемику с властью, по крайней мере, большинство граждан недовольны социально-экономической ситуацией в Якутии.

— Теперь по голосованию за партии. У Якутии неплохие показатели, если брать общефедеральные. А у «Единой России» ситуация хуже! Но если брать голосующих, то вы, коммунисты, пока в неразогретом состоянии — до 20%. Мало. Мы рассчитываем на тридцатку. Значит, продолжайте разогревать и работать с избирателями, — посоветовал Сергей Павлович.

Он остановился и на проблемах Якутии. Половина избирателей с трудом смогла самостоятельно сформулировать социологическому работу КПРФ и выделить главные проблемы: дороги, цены, безработица, низкие зарплаты, слабое здравоохранение, низкое качество услуг и — внимание (!) — неэффективная и несправедливая власть. Думаю, что это очень важный фактор для Якутии, и не только для нее, но и для других регионов.

Кого якутяне считают самым активным из представителей оппозиции в Якутии?

Партийная организация раскрутила депутата Госдумы от КПРФ Петра Аммосова, но у него рейтинг на уровне эсера Тумусова, хотя последний проиграл коммунисту. Петру Аммосову необходимо немножко активизироваться. Очень хорошие показатели у Виктора Губарева и Вячеслава Куличкина. Почему? Потому что у них уровень не федеральный, а региональный.

Из 40 респондентов больше 50% (процентов 60) не смогли назвать ни одного деятеля оппозиции. И что меня тревожит — падение восприятия КПРФ как аппозиционной партии. Это для нас смертельно. Кстати, повод слияния в объятиях с партией власти приводит к тому, что мы теряем и рейтинги, и доверие избирателей.

Оратор затронул и тему президентских выборов. Съезд КПРФ пройдет не ранее декабря с.г. Партия власти обязательно смухлюет, когда объявит президентские выборы, потому с другими сроками пока не получается.

Господин Путин 17 марта с.г. по сути дела уже сформировал повестку. Во-первых, Всемирный фестиваль молодежи и студентов он проведет накануне своих выборов. Во-вторых, реконструирует ВДНХ, организует Фонд поддержки СВО. Как видно, Путин вовсю уже начал президентскую кампанию. Обухов не стал останавливаться на сценариях кампании, они различные, но ориентир партии власти ясен: явка избирателей — 70%, поддержка Путина — 75 %.

Власти будут выкручивать руки администраторам. В этих условиях предстоит очень тяжелая борьба за наших кандидатов. Выборы сохраняются, к чему мы должны быть готовы. Идет резкая политизация общества. Она видна по потреблению медиаконтента. Она идет, и мы должны не упустить эту политизацию.

Мы должны ответить на те вопросы, которые ставит избиратель по выполнению наших предвыборных обязательств. Обратите внимание: полностью выполняет КПРФ только 8% обещаний, повышено-частично — 51 %. Избиратель имеет к нам претензии по выполнению наших предвыборных обязательств.

Мы идем на президентские выборы с серьезной подготовкой. И мы — партия высокотехнологичная. На семинаре Сергей Обухов рассказал, как использовать искусственный интеллект для изготовления агитационных материалов. Коммунисты взяли образы, к примеру, главы Хакасии Валентина Коновалова, экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидеров региональных партийных организаций Романа Кобызова (Амурская область), Виктора Губарева (Якутия), Вячеслава Мархаева (Бурятия) и других. Вышло местами интересно и даже забавно, но было еще раз подтверждено, что результат работы нейросети существенно зависит от количества и качества загруженных в нее вводных и данных.

— В последнее время становится все больше доступных публике нейросетей, в том числе и отечественных. До сих пор инновации, связанные с искусственным интеллектом, почти не встречались в политической деятельности, но теперь партии задумались о том, как можно применить данный инструмент в своих интересах. Первые попытки раскрасить и удешевить агитацию делает КПРФ, ЛДПР же обещает представить свой алгоритм под названием «Жириновский». Эксперты считают, что борьба за узнаваемость и цитируемость — это нормально для оппозиции, но пока для широкого избирателя нейросети останутся экзотикой. Если нейросети удастся использовать как вспомогательный инструмент на выборах, это даст большую экономию средств на пиар-специалистах, — подчеркнул Сергей Павлович.

Завершая свое выступление, Сергей Обухов резюмировал: «Верю только КПРФ. Красные — лучше! Мы честно побеждаем на выборах!»

Лидер иркутских коммунистов Сергей Левченко:

«Не победить мы не можем!»

Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в начале своего выступления поблагодарил ветерана партии Анатолия Чичахова за виртуозную игру на хомусе: «Кажется, инструмент проговаривает человеческими словами. Не зря говорят: «Талантливый человек талантлив во всем» — старейший журналист, поэт и одаренный музыкант. Спасибо Вам большое, Анатолий Еремеевич!»

Затем Сергей Георгиевич передал большой привет от имени сибиряков Приангарья и в целом партийного сообщества Сибирского федерального актива, которые неделю назад в Иркутске провели такой же семинар-совещание.

— Мы часто слышим, да и сами повторяем, что нам очень трудно бороться, так как против нас действуют и административный ресурс, и большие деньги и многое-многое другое. Короче говоря, перечисляем трудности и сложности. А давайте сегодня поговорим о наших преимуществах, — удивил необычным заявлением собравшихся Сергей Георгиевич. — Иху нас не меньше, я должен сказать, что в потенциале их гораздо больше.

Но преимущества — это не значит, что они уже будут обеспечены гарантией, в том числе во время выборов. Преимущества еще нужно перелить и перековать.

Мы, коммунисты, уже давно видим и чувствуем многие неполадки, происходящие не только в нашей стране, но и в мире. Об этом часто говорят и наши оппоненты. К примеру, сегодня президент Франции ругает капитализм. И даже Владимир Путин недавно заявил, что Ленин и Сталин сделали Россию великой, причем подчеркнул: капитализм — это плохо.

Главное — мы, коммунисты, должны левый поворот использовать в своих целях. Я просто опасаюсь, что классовые враги нас опередят. Через некоторое время первые марксисты, левые, в том числе все наши идеи, будут у «Единой России». Почему? Потому что у них наблюдается кризис идей.

У них — кризис жанра. Мы, депутаты Госдумы, это хорошо видим. Единороссы и иже с ними, как правило, не принимают наши законопроекты, но проходит некоторое время, и они, изменив две-три запятые, уже за своей подписью утверждают документы, разработанные нами, и говорят, что это они придумали.

Сергей Левченко вспомнил случай, когда он, будучи губернатором Иркутской области, предложил членам фракции КПРФ в Законодательном Собрании внести законопроект, согласно которому дети войны к 9 Мая получили бы по пять тысяч рублей. «Прошел всего один день, пока наши товарищи, не торопясь, шли ко мне, единороссы уже обогнали их, пришли и заявили: «Сергей Георгиевич, мы, члены фракции «Единая Россия, хотим, чтобы детям войны произвели выплаты». Я не стал их отправлять подальше, потому что идея хорошая. И, таким образом, мы в Иркутской области одними из первых в России провели закон о детях войны. К сожалению, нас обгоняют по многим вопросам, надо это иметь в виду».

Следующий момент. Люди очень часто говорят, что оппозиция, прежде всего подразумевая коммунистов, умеет только митинговать с красными флагами, автопробегами и т.д. Но красные губернаторы показывают результаты во многом лучше, чем руководители-единороссы регионов по стране. В предыдущих выборах были так называемые указы президента. Сейчас их называют национальными проектами. В Иркутской области мы выполняли данные указы лучше, чем в России, даже Москву обгоняли.

Правда, после того, как представители красного региона вышли на первое место, перестали подводить итоги. Сергей Георгиевич сказал, что привез брошюры для делегаций 11 регионов ДВФО, которые можно предъявить любому человеку, утверждающему, что коммунисты не работают. Действительно, Иркутская область при Сергее Левченко, а это четыре с половиной года, показывала лучший результат работы в стране. Агитаторам также можно сослаться и на орловский, и хакасский опыт.

Депутат Госдумы, затрагивая агитационно-пропагандистскую деятельность, остановился на вопросе о современных электронных средствах коммуникации. «Сегодня у нас очень часто говорят о социальной сети, Telegram-каналах, WhatsApp-группах, об электронных информационных агентствах и т.д., что, мол, они решат все вопросы».

Он призвал партийный актив не забывать о печатной продукции. Помнить о газетах и листовках, особенно представителям Сибири и Дальнего Востока, потому что не везде там есть интернет.

— Наше старшее поколение привыкло доверять печатной продукции, — совершенно справедливо заметил один из самых авторитетных политиков современности. — Известно, что у нас в стране насчитывается свыше ста партийных и патриотических газет. Есть ли у единороссов такое количество изданий? Нет. Выпускают ли они такое большое количество именно партийной печатной продукции? Нет.

Давайте наше с вами преимущество не будем упускать. Потому что наша печать (особенно во время выборов, конечно) играет большую роль в умонастроениях избирателей. Нам всегда очень легко и надежно было завоевывать определенные позиции с помощью газет. К сожалению, вы, ребята, только во время выборов начинаете эти дела выдавать. Так нельзя!

Далее Левченко заострил внимание на вопросе о депутатах, депутатской вертикали:

— Все хорошо знают, что депутатам из «Единой России» не позволено говорить многие вещи, которые в открытую говорим мы, коммунисты. Иди, попробуй. Тебе сразу рот заткнут.

А у нас есть огромная свобода для творчества. Если они по острым вопросам будут сидеть и помалкивать, то у нас с вами — полная возможность говорить, и говорить то, что как раз заводит людей. До чего сегодня страну и людей довели, в том числе в социальном плане. Это наше преимущество, которое, думаю, мы обязательно должны использовать.

Сергей Левченко упомянул о способности коммунистов, независимо идут выборы или нет, все время находясь в гуще народа, агитировать и проводить линию своей партии.

— Скажите, много ли единороссов ходят в курилки, ездят в общественном транспорте и говорят: вот мы, единороссы, такие хорошие, давайте за нас голосовать? Да нет таких. Они даже во время выборов нанимают агитаторов.

А мы? А у нас — полная возможность говорить не только во время выборов, но и каждый день, потому что коммунисты заряжены своей работой. Это наше преимущество, которое мы не должны отдавать.

В завершение своего выступления Левченко остановился на главном — на результатах работы.

— Что можно сказать о результатах работы «Единой России» за все последние годы?

Разве можно сравнить любое 30-летие Советской власти с 30-летием после развала Советского Союза, за которые несут прямую ответственность нынешний правящий режим и «Единая Россия»? Не найдете! Не найдете ни пятилетия, ни десятилетия такого провального! Для них цифры и факты — убийственны. Даже если вы не будете никак их комментировать, никак не будете пытаться людям объяснять.

Даже во время Великой Отечественной войны наша страна и мы выросли экономически больше, чем в любое пятилетие после развала Советского Союза. Поэтому, я думаю, у нас, коммунистов, столько преимуществ, что не победить мы не можем!

На пленарном заседании семинара-совещания с интересными докладами также выступили: Нина Останина — «Проблемные вопросы социальной политики государства и задачи фракции КПРФ в законодательных органах власти и общественных движениях, образованных при поддержке КПРФ на местах»; Алексей Корниенко — «Предложения КПРФ по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока»; члекн Президиума ЦК КПРФ Мария Дробот — «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи как одно из основных направлений работы партии»; руководитель Центра политической учебы ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский — «Задачи в информационно-пропагандистской и агитационной работе и противодействии антисоветской пропаганде»; заместитель руководителя юридической службы ЦК КПРФ Ирина Мозгова, член ЦК, заведующий сектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Евгений Дроздов и другие.

Помимо всего, на пленарном заседании выступили руководители 11 региональных партийных организаций в рамках обмена опытом работы. К примеру: внедрение новых форм работы с населением; работа депутатской вертикали; коммунисты Бурятии в преддверии выборов депутатов Народного Хурала; современная политическая борьба; преимущества коммунистов на примере избирательных кампаний и т.д.

Участники совещания возложили цветы к памятнику И.В. Сталина, посетили выставку «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», Национальный художественный музей. Гости также увидели нашумевший якутский фильм «Не хороните меня без Ивана».

Семинар-совещание завершился вечером дружбы, где якутяне показали уникальные национальные номера: алгыс-благословение, тойук (песня-импровизация), импровизации на хомусе, танцы народов Севера и т.д.

В заключительных речах гости искренне поблагодарили якутян, лично лидера коммунистов Якутии Виктора Губарева за высочайшую организацию семинара-совещания, за радушие и теплый прием.