В Якутске собирают средства на восстановление уникального иконостаса

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Якутске объявляет сбор средств на завершение работ по реставрации единственного дореволюционного иконостаса, сохранившегося в Восточной Сибири. Общая стоимость реставрации составляет 8 миллионов 578 тысяч рублей. Из этой суммы удалось собрать 7 миллионов. Сейчас приходу нужно собрать еще около 1,5 миллиона рублей.

Восстановленный иконостас будет установлен в центральном приделе храма Рождества Пресвятой Богородицы, одного из старейших храмов Якутска. Первоначально иконостас находился в старинном Градо-Якутском Предтеченском храме, который располагался в самом центре Якутска. В XX веке здание церкви использовалось как телеграфная станция, затем как общежитие. В конце концов церковь была полностью разрушена, а на ее месте построили гостиницу «Полярная звезда».

У Церкви Рождества Пресвятой Богородицы богатая история. Ее начали строить рядом со старой Богородицкой деревянной церковью в районе Залога в 1752 году. Во время осады Якутска белогвардейцами в 1922 году горожане разобрали деревянную церковь и использовали ее на топливо, храм в каменном здании был закрыт. В советское время здесь размещалась сначала лаборатория по испытанию строительных материалов Наркомместпрома, а затем Институт космофизики. В 1997 году здание церкви передали Якутской епархии. В настоящее время в храме продолжаются реставрационно-восстановительные работы, начавшиеся по инициативе владыки Зосимы.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы находится древний чудотворный образ Пресвятой Богородицы, самая почитаемая святыня Якутии — икона Божией Матери «Умиление. Градоякутская». Эта икона считается покровительницей Якутска. В Якутию икону привезла графиня Анна Гаврииловна Бестужева-Рюмина, сосланная в Якутск по обвинению в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны. Икона была семейной реликвией, принадлежавшей еще отцу Анны Гаврииловны — канцлеру Российской империи, графу Гавриилу Головкину, сподвижнику императора Петра I.

«Реставрация этого иконостаса, учитывая его уникальность и историю, имеет очень большое значение для Якутии. Мы должны сохранить наше историческое наследие. Заранее благодарим всех якутян за поддержку и участие в богоугодном деле!» — обратился к горожанам староста Храма Рождества Пресвятой Богородицы иеромонах Никита.

Окружная администрация призывает неравнодушных горожан присоединиться к сбору средств для восстановления иконостаса и внести свою лепту в историю Якутии. Для перечисления можно воспользоваться формой на сайте https://sozidatelykt.ru/

Реквизиты:

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