24.06.2021
11:50
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Политика

В Якутске собирают подписи в поддержку партии «Новые люди» — СМИ

Сбор подписей в поддержку партии «Новые люди» проводят активисты в Якутске. Взамен за подпись каждому подписанту дарят флакон жидкого мыла с этикеткой партии, сообщает Якутия.Инфо.

«Новые люди» — российская политическая партия, образованная в 2020 году. На сегодня одним из ее хэдлайнеров выступает экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

Сардана Владимировна фактически ведет свою избирательную кампанию по городам России, баллотируясь в Госдуму РФ от «Новых людей». Выборы в российский парламент состоятся в сентябре 2021 года.

Фото: Якутия.Инфо.
Источник: По материалам Якутия.Инфо.
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