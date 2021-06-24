В Якутске собирают подписи в поддержку партии «Новые люди» — СМИ

Сбор подписей в поддержку партии «Новые люди» проводят активисты в Якутске. Взамен за подпись каждому подписанту дарят флакон жидкого мыла с этикеткой партии, сообщает Якутия.Инфо.

«Новые люди» — российская политическая партия, образованная в 2020 году. На сегодня одним из ее хэдлайнеров выступает экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

Сардана Владимировна фактически ведет свою избирательную кампанию по городам России, баллотируясь в Госдуму РФ от «Новых людей». Выборы в российский парламент состоятся в сентябре 2021 года.