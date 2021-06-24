24.06.2021
11:50
240
Политика
В Якутске собирают подписи в поддержку партии «Новые люди» — СМИ
Сбор подписей в поддержку партии «Новые люди» проводят активисты в Якутске. Взамен за подпись каждому подписанту дарят флакон жидкого мыла с этикеткой партии, сообщает Якутия.Инфо.
«Новые люди» — российская политическая партия, образованная в 2020 году. На сегодня одним из ее хэдлайнеров выступает экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.
Сардана Владимировна фактически ведет свою избирательную кампанию по городам России, баллотируясь в Госдуму РФ от «Новых людей». Выборы в российский парламент состоятся в сентябре 2021 года.
Фото: Якутия.Инфо.
Источник: По материалам Якутия.Инфо.
#В Якутске собирают подписи в поддержку партии «Новые люди» - СМИ#Новые люди#Сардана Авксентьева#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.06.2021
0
24.06.2021
63
24.06.2021
125
24.06.2021
146
24.06.2021
732
24.06.2021
129
24.06.2021
311
24.06.2021
381
24.06.2021
125
24.06.2021
663
24.06.2021
252
24.06.2021
479
24.06.2021
226
24.06.2021
171
24.06.2021
224
24.06.2021
618
24.06.2021
264
24.06.2021
522
24.06.2021
620
24.06.2021
167
24.06.2021
589
24.06.2021
240
24.06.2021
327
24.06.2021
896
24.06.2021
464
23.06.2021
216
23.06.2021
443
23.06.2021
717
23.06.2021
311
23.06.2021
607
23.06.2021
523
23.06.2021
488
23.06.2021
450
23.06.2021
793
23.06.2021
1657
23.06.2021
316
23.06.2021
434
23.06.2021
1245
23.06.2021
323
23.06.2021
1519
23.06.2021
994
23.06.2021
405
23.06.2021
370
23.06.2021
529
23.06.2021
294
23.06.2021
304
23.06.2021
391
23.06.2021
405
23.06.2021
525
23.06.2021
362
23.06.2021
1267
23.06.2021
439
23.06.2021
944
23.06.2021
808
23.06.2021
343
23.06.2021
745
23.06.2021
802
23.06.2021
412
23.06.2021
476
23.06.2021
999
23.06.2021
744
23.06.2021
349
23.06.2021
1722
23.06.2021
509
23.06.2021
1340
23.06.2021
1065
ТОП НОВОСТИ
22.06.2021
4831
18.06.2021
4404
20.06.2021
3675
19.06.2021
3583
19.06.2021
3476
19.06.2021
3378
20.06.2021
3184
19.06.2021
2844
21.06.2021
2762