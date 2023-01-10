В Якутске собака породы алабай напала на женщину

7 января в Урдэл-парке собака породы алабай с ошейником напала на женщину, в тот же день ее отловили. Прокуратура города проводит проверку этого случая.

Владислав Слепцов, начальник Департамента по работе с территориями сообщил тгк @yakutsk_vecherniy:

— Во-первых, хочу выразить от лица окружной администрации сочувствие пострадавшей женщине и пожелать скорейшего выздоровления. После поступления сигнала о нападении в «Урдел-парке» выехала бригада отловщиков. Агрессивную собаку отловили, доставили в приют для безнадзорных животных.

Собака хозяйская, крупная, породы алабай, ухоженная, с ошейником. По всей видимости, была на самовыгуле или сбежала в лес из соседних домов. Ведется работа по установлению владельца животного для принятия дальнейших мер. Подключили к данной работе Департамент ветеринарии РС(Я) как уполномоченный орган.

Отлов безнадзорных собак в городе ведется в усиленном режиме и не прекращался в праздничные дни, в данное время работает семь бригад подрядчиков по заявкам через ЕДДС и сигналам в соцсетях, также помогают дворники в управах. С начала года отловлено 69 безнадзорных собак. Также регулярно проводятся рейды по профилактике самовыгула в кварталах ИЖС, в округах и пригородах, совместно с департаментом ветеринарии.

По некоторым районам случаи самовыгула сократились, люди уже знают, что собаку заберут в приют, потом штраф придется платить. Но так не везде, частный сектор большой, есть много несознательных владельцев, нарушающих правила содержания домашних животных. Будем продолжать эту работу в рамках действующего законодательства.