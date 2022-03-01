В Якутске снова заработают фудкорты и не только!

Снятие указом главы Якутии Айсена Николаева ряда ограничительных мер для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Якутии связано со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 1 марта сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Вице-премьер напомнила, что новым указом главы республики режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции продлён до 1 апреля 2022 года. Среди новаций указа Ольга Балабкина назвала отмену ограничения по времени работы предприятий общественного питания, открытие в городе Якутске фудкортов, аттракционов и детских игровых комнат, повышение заполняемости зрительных залов до 75% в учреждениях культуры: театрах, кинотеатрах, домах культуры. Массовые мероприятия можно проводить с предельным количеством участников до 75% от вместимости помещения, при этом участники должны иметь QR-коды или отрицательный ПЦР-тест.

По данным управления роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки госпитализировано 63 человека, что составляет 6,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 912 случаев.

«На 1 марта лечение в стационарах получают 9,6% больных, в амбулаторных условиях лечится 90,4%. За сутки выздоровели 450 человек. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжёлые формы заболевания. Тяжёлые случаи зарегистрированы у не вакцинированных от коронавируса больных», – сообщила Балабкина.

В республике продолжается вакцинальная кампания от ковида. На сегодня ревакцинацию прошли 143 737 человек. Это 60,2% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Первым компонентом привиты 596 318 человек, что составляет 83,2% взрослого населения республики. Также прививки от коронавируса в регионе получают дети старше 12 лет.

Ольга Балабкина ещё раз призвала якутян пройти в срок повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 415 входящих звонков. Врачами центра дистанционной аудиоконсультации проведено 184 аудиоконсультации. За последние сутки проведено 1 490 исследований на коронавирус. На сегодня свободно 31% от развёрнутых ковидных коек. Волонтёрами за сутки обработано 27 заявок по доставке продуктов питания и лекарств.